FEDERICA NARGI/ La showgirl già in forma a soli tre mesi dal parto: ospite oggi su Canale 5 (Verissimo, puntata 14 gennaio 2017)

FEDERICA NARGI, L’ATTRICE NEL SALOTTO TELEVISIVO DI CANALE 5: A 3 MESI DAL PARTO GIÀ IN FORMISSIMA (VERISSIMO, 14 GENNAIO 2017) - Questo pomeriggio sulle frequenze di Canale 5 va in onda una nuova ed interessante puntata del rotocalco Verissimo condotto da Silvia Toffanin. Una puntata ricca di spunti e ospiti tra cui l’attrice e showgirl Federica Nargi che ha da poco dato alla luce la sua primogenita Sofia, frutto dell’amore con il calciatore Alessandro Matri. Nonostante il parto sia avvenuto poco più di tre mesi al tradizionale evento modaiolo del Pitti di Firenze dove è stata testimonial di un famoso brand di calzature e capi di abbigliamento, la Nargi ha già esibito una forma strepitosa presentandosi al pubblico con una camicia di jeans, pantalone attillato e comodissime sneakers. Per la neo mamma, insomma, non ci sono segni della passata gravidanza. Tra l’altro questo per la Nargi è un periodo denso di impegni professionali tant’è che fa parte del cast della fiction Il bello delle donne.. alcuni anni dopo per la regia di Eros Puglielli. In attesa di ascoltare la sua intervista nel salotto della Toffanin, ripercorriamo velocemente la sua carriera.

FEDERICA NARGI, L’ATTRICE NEL SALOTTO TELEVISIVO DI CANALE 5: LA CARRIERA (VERISSIMO, 14 GENNAIO 2017) - Federica Nargi è nata a Roma nel mese di febbraio del 1990. Da piccola, dando seguito ad una grande passione, ha frequentato una scuola di danza che l’ha avvicinata al mondo dello spettacolo. Giovanissima ha preso parte a diversi concorsi di bellezza ed in particolare nel 2007 è arrivata all’undicesima posizione a Miss Italia. Tuttavia, il trampolino di lancio per la propria carriera è rappresentato dal concorso Veline in cui ottiene la vittoria nel 2008 assieme alla bionda Costanza Caracciolo. La Nargi e la Caracciolo saranno le veline per quattro stagioni del fortunato tg satirico Striscia la Notizia. Nel 2009 conosce l’attaccante Alessandro Matri con cui ha inizio una bella storia d’amore dalla quale è nata nel settembre 2016 la piccola Sofia. Nel 2011 ha debuttato al cinema con la pellicola Capitan Basilico 2 , I fantastici 4 + 4 e contemporaneamente è diventata testimonial di numerose campagne pubblicitarie. Infine, ha preso parte ad un paio di videoclip musicali tra cui quello per il brano Il bello d’essere brutti di J-Ax.

