Fedez e Chiara Ferragni/ News: la coppia rientra a Milano, la blogger allo show di Alberta Ferretti (oggi, 14 gennaio 2017)

FEDEZ E CHIARA FERRAGNI, NEWS: LA COPPIA RIENRTA A MILANO, LA BLOGGER ALLO SHOW DI ALBERTA FERRETTI (OGGI, 14 GRENNAIO 2017) - Dopo un breve periodo passato oltreoceano, Fedez e Chiara Ferragni hanno fatto ritorno in Italia. I due, che oggi sono una delle coppie più seguite sui social e non solo, continuano a infiammare le pagine di gossip, complice l'amore che li lega ormai da molti mesi. Lei, proprio nella giornata di ieri, ha pubblicato sui social una foto per salutare Roma; subito dopo è partita alla volta di Milano, con tanto di scatto in aeroporto con bagagli al seguito. Come si può immaginare, una fashion blogger porta sempre con sé tutto l’occorrente per essere sempre al top, e Chiara, per il suo ultimo viaggio, a quanto pare non ha fatto alcuna eccezione. Nella sua immagine, infatti, la vediamo seduta su una delle due enormi valigie che ha portato con sé oltreoceano, alla quali c’è da aggiungere anche un borsone di piccole dimensioni e l’immancabile borsa a mano. Chiara Ferragni, con indosso uno dei suoi outfit sportivi, alza la mano destra verso il cielo in segno di vittoria, mente nella didascalia della sua foto commenta così: “Going back to Milan #ItalianDays”(Qui potete vedere la sua immagine).Vacanze finite quindi per la copia, che con il rientro a Milano dà il via a un nuovo anno pieno di progetti e impegni. La blogger, infatti, ha passato la serata allo show di Milano dedicato alla moda e ad Alberta Ferretti. Qui il suo outfit.

© Riproduzione Riservata.