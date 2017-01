GIANLUCA VACCHI, L'IMPRENDITORE STAR DI INSTAGRAM TRA RESILIENZA E LUSSO: "LA MIA RICCHEZZA È IL TEMPO" (PARLIAMONE SABATO, OGGI 14 AGOSTO 2017) - Gianluca Vacchi ospite a sorpresa di Parliamone... sabato: il re italiano di Instagram è stato protagonista delle discussioni nello studio di Paola Perego ha partecipato a suo modo al dibattito sulla ricchezza e l'ostentazione del lusso. Gianluca Vacchi era stato intervistato dal programma di Raiuno in occasione di Pitti Uomo: «Nel corso della vita bisogna attingere alla propria capacità resiliente, ogni avvenimento deve trasformarsi in un'esperienza positiva. La vita è un transito, ho l'esatta consapevolezza della sua unicità e cerco di trarre il meglio». Il vero lusso per Gianluca Vacchi comunque non è rappresentato dal denaro, bensì dal tempo: «È l'unica risorsa che non si può acquistare e quindi ne faccio la mia risorsa principale. La mia ricchezza è la quantità di tempo che dispongo per me e le persone care». Non sono mancate le perplessità nel corso della puntata di Parliamone... sabato sullo stile di vita di Gianluca Vacchi, che però è stato difeso a spada tratta da Guendalina Canessa: «Dietro a Gianluca Vacchi c'è un mondo... è una persona istruita. Viene criticato per alcuni balletti sciocchi e ironici, ma vi assicuro che è un uomo straordinario e umile» ha dichiarato l'ex concorrente del Grande Fratello. Camilla Lucchi e Margot Ovani, invece, hanno raccontato nello studio di Paola Perego alcuni particolari relativi all'amicizia con l'imprenditore, oltre che le serate e vacanze trascorse in sua compagnia. La conduttrice ha provato poi a mettersi in contatto con Gianluca Vacchi, che però verrà chiamato in causa la prossima settimana.

