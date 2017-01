Gabriel Garko / L'attore assente ne 'Il Bello delle Donne, alcuni anni dopo' ospite da Maria De Filippi (C'è Posta per te, 14 gennaio 2017)

GABRIEL GARKO, IL CONDUTTORE NEL SALOTTO TELEVISIVO DI CANALE 5: L'ASSENZA NE ''IL BELLO DELLE DONNE, ALCUNI ANNI DOPO'' (C'È POSTA PER TE, 14 GENNAIO 2017) – C'è posta per te è ricominciato e il pubblico di Canale 5 sembra aver gradito non poco. Com'è noto, si tratta di uno dei programmi più amati e seguiti di Canale 5. Condotto dalla bravissima Maria De Filippi, anche quest'anno C'è posta per te accoglierà le richieste di tutti coloro che hanno qualcosa da dire ai propri cari o che vogliono fare loro una sorpresa. Ovviamente, non mancheranno anche i VIP. Ospite della puntata di sabato 14 gennaio sarà proprio lui, il bel Gabriel Garko. Amatissimo da tutte le donne, Gabriel Garko è passato più di una volta dagli studi di C'è posta per te. nel corso delle puntate, infatti, sono state numerose le sorprese che lo hanno visto protagonista. ma vediamo di scoprire qualche dettaglio in più sul conto del bello e tenebroso Gabriel Garko. In molte sono rimaste dispiaciute per il fatto che l'artista alla fine non è stato tra gli attori nel cast de ''Il Bello delle Donne, alcuni anni dopo'', visto il suo grande successo nelle precedenti stagioni.

GABRIEL GARKO, IL CONDUTTORE NEL SALOTTO TELEVISIVO DI CANALE 5: LA CARRIERA (C'È POSTA PER TE, 14 GENNAIO 2017) – Gabriel Garko oggi sarà ospite nel salotto di Canale 5 nel programma di Maria De Filippi C'è Posta per Te. Vedremo in che storia sarà chiamato a dare il suo supporto. L'attore deve il suo successo all'innegabile bellezza anche se ad averlo reso celebre è stata anche la bravura che lo contraddistingue. Le partecipazioni dell'attore a fiction targate Mediaset sono numerose e tutte hanno riscontrato il plauso del pubblico. Di recente, ad esempio, l'attore ha recitato nella serie L'onore e il rispetto. Degna di nota è anche la sua partecipazione al Festival di Sanremo in qualità di co-conduttore. Proprio in quell'occasione fu vittima di un incendio domestico che lo ha molto provato ma che non gli ha impedito di salire sul palco dell'Ariston. Sportivo e amante dei cavalli, adesso vive nei pressi di Roma e gestisce in prima persona un maneggio. Staremo a vedere se stasera anticiperà anche qualcosa in merito ai suoi prossimi lavori.

© Riproduzione Riservata.