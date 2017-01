Gerry Scotti / Il conduttore torna in tv dopo la fine di Caduta Libera che lascia il posto ad Avanti un Altro (Verissimo, 14 gennaio 2017)

GERRY SCOTTI, IL CONDUTTORE NEL SALOTTO TELEVISIVO DI CANALE 5: TORNA IN TV DOPO LA FINE DI CADUTA LIBERA CHE LASCIA IL POSTO AD AVANTI UN ALTRO (VERISSIMO, 14 GENNAIO 2017) – Nel sabato pomeriggio di Canale 5 è imperdibile l'appuntamento con Verissimo, l'amatissimo programma condotto da Silvia Toffanin. Ogni settimana sono davvero molti i personaggi del mondo dello spettacolo che si alternano nel salotto della Toffanin. Questa volta è il turno di uno dei più grandi presentatori degli ultimi anni. Di chi stiamo parlando? Ovviamente, del grande e inimitabile Gerry Scotti. Una cosa è certa: come al solito, Gerry Scotti divertirà il pubblico raccontando aneddoti e storie relative alla sua carriera costellata di successi. Arriva nel salotto di Canale 5 proprio dopo la fine consueta di Caduta Libera quando in questo periodo dell'anno cede il testimone al collega Paolo Bonolis che tornerà in televisione con Avanti un Altro. Vedremo se Gerry Scotti racconterà qualcosa di più dei suoi prossimi progetti e di quello che farà in televisione nei prossimi mesi.

GERRY SCOTTI, IL CONDUTTORE NEL SALOTTO TELEVISIVO DI CANALE 5: LA CARRIERA (VERISSIMO, 14 GENNAIO 2017) – Volto notissimo di Canale 5, Gerry Scotti, oggi ospite a Verissimo, al momento è impegnato con il programma Caduta Libera e poco prima delle vacanze natalizie ha anche condotto una puntata di House party. Le sue apparizioni televisive, comunque, sono sempre molto frequenti e, nel corso degli anni, lo hanno reso uno degli uomini di spettacolo più amati di tutti i tempi. Oltre ad essere un grande professionista, Gerry Scotti è anche un uomo molto discreto e pacato. Della sua vita privatasi sa davvero molto poco se non che è ancora molto innamorato della sua compagna. Proprio in occasione di una recente intervista, infatti, ha raccontato che il suo amore è solido e duraturo. Ma come è approdato in TV Gerry Scotti e quale è stato il suo percorso nel mondo dello spettacolo?

Il primo amore del presentatore è stata, senza alcun dubbio, la radio. Gerry Scotti, infatti, è nato proprio come disc jokey. Il primo approccio lo ha avuto con una radio milanese e subito dopo è approdato prima a Radio Deejay e poi a Radio 101. Il salto dalla radio alla televisione è stato davvero breve. Quiz e programmi musicali: sono state queste le costanti nella carriera televisiva di Gerry Scotti. Da non trascurare è, poi, il fatto che Gerry non si è fatto mancare neanche la recitazione, prendendo parte ad una sit-com al fianco di Maria Amelia Monti. Gerry Scotti, però, è un uomo davvero pieno di sorprese tanto che non ha declinato l'invito a diventare testimonial di una nota marca di riso e a scendere in politica. A questo punto, non resta altro da fare che attendere la messa in onda della puntata di domani di Verissimo per vedere come se la caverà la bella Silvia Toffanin alle perse con una delle colonne portanti della televisione italiana.

