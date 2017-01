Giulia De Lellis Vs Beatrice Valli / Video su Instagram Stories, chi copia chi? (oggi, 14 gennaio 2017)

GIULIA DE LELLIS VS BEATRICE VALLI E LA QUERELLE SU INSTAGRAM STORIES (OGGI, 14 GENNAIO 2017) - Instagram Stories è una cosa molto comoda e divertente ma può essere anche fonte di litigio: e questo è quanto capitato infatti tra Giulia De Lellis, la fidanzata di Andrea Damante, e Beatrice Valli, altra ex corteggiatrice di Uomini e Donne e compagna del tronista Marco Fantini. Cos'è successo? Sembra che Beatrice Valli abbia pubblicato delle clip su Instagram Stories dove spiegava ai suoi spettatori i segreti per avere una pelle perfetta e il giorno dopo Giulia De Lellis abbia fatto la stessa cosa. Immediata è stata la reazione di Beatrice Valli, che ha accusato Giulia De Lellis di averla copiata: "“Ho visto che vi sono piaciuti tantissimo i video che ho fatto e caso strano c’è anche già gente che mi sta copiando, caso strano eh. Ormai la gente si inventa tutto pur di copiare". Pronta è stata la risposta di Giulia De Lellis, che le ha scritto su Instagram: "Comunque mi dispiace Beatrice Valli, serena. Io e le ragazze ne parliamo sempre, non sentirti toccata, è stata una fatalità! Mi dicono che oggi è il tuo compleanno, tanti auguri! #pensaallecosebelle #domanièilmio".

GIULIA DE LELLIS VS BEATRICE VALLI E LA QUERELLE SU INSTAGRAM STORIES (OGGI, 14 GENNAIO 2017) - Giulia De Lellis e Beatrice Valli sembra abbiano interrotto la loro piccola disputa su Instagram stories, ma chissà se nei prossimi giorni non torneranno a punzecchiarsi ancora. Beatrice Valli sembra non aver proprio mandato giù l'atteggiamento della fidanzata di Andrea Damante, che tra l'altro le ha risposto molto a tono, e forse ci aspetta qualche altro video in cui le due si accuseranno a vicenda di plagio. "Non oso immaginare quale assurdo affare di stato si sia creato con i miei assurdi video da logorroica, cos'ho cambiato? Quale umore ho toccato oggi? Qualcuno mi avvisi in direct così ci facciamo due risate insieme!", continua Giulia De Lellis, non capendo il perché di tutto questo polverone. Anche i fan delle due ragazza in realtà non sono tanto sconvolti da quanto accaduto e, anzi, pensano si tratti di un banale equivoco dato che al giorno d'oggi sono molte le persone che danno consigli di trucco e capelli in diretta sui social network. Giulia De Lellis e Beatrice Valli continueranno a litigare? Staremo a vedere.

