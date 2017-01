Giuliana De Sio / Video, torna Annalisa Bottelli de "Il bello delle donne": fan pazzi dell'attrice sui social (ultime notizie oggi, 14 gennaio 2017)

GIULIANA DE SIO, TORNA ANNALISA BOTTELLI DE "IL BELLO DELLE DONNE": FAN PAZZI DELL'ATTRICE SUI SOCIAL (ULTIME NOTIZIE OGGI, 14 GENNAIO 2017) - Giuliana De Sio torna su Canale 5: l'attrice ha vestito nuovamente i panni di Annalisa Bottelli per "Il bello delle donne... alcuni anni dopo", la fiction che racconta il variopinto universo femminile. Ieri è stata trasmessa in prima serata la prima delle otto puntate, ognuna delle quali si focalizza su una donna all'interno del famoso salone di bellezza che si è spostato a Roma. L'universo di Annalisa Bottelli non è cambiato ed è stata la stessa attrice a confermarlo: «Ora dovrà lottare contro una giovane fanciulla, il modello narrativo è diciamo Eva contro Eva» ha raccontato Giuliana De Sio. A tredici anni di distanza dall'ultima stagione, il personaggio interpretato dall'attrice si rivela più politicamente scorretto che mai, del resto il gioco è facile con Giuliana De Sio, che però ora sogna un ruolo importante in un grande film. Intanto tornerà al cinema dopo cinque anni di assenza con il film "La verità, vi spiego, sull'amore".

Clicca qui per una clip di Giuliana De Sio ne Il bello delle donne.

GIULIANA DE SIO, TORNA ANNALISA BOTTELLI DE "IL BELLO DELLE DONNE": FAN PAZZI DELL'ATTRICE SUI SOCIAL (ULTIME NOTIZIE OGGI, 14 GENNAIO 2017) - Il ritorno di Giuliana De Sio in "Il bello delle donne... alcuni anni dopo" è stato accolto positivamente dai telespettatori e dal popolo del web. I social network pullulano di messaggi di apprezzamento nei confronti dell'attrice, che è tornata a interpretare Annalisa Bottelli nella fiction di Canale 5 a 13 anni di distanza dall'ultima stagione. «Fammi diventare Giuliana De Sio, te lo chiedo Bambino Gesù» è l'appello di un fan che rende l'idea del successo raccolto da Giuliana De Sio (clicca qui per il tweet). In molti hanno mostrato qualche perplessità nei confronti della fiction, che sarebbe "retta" proprio dall'attrice. Non ci sono dubbi, dunque, sulle qualità di Giuliana De Sio: «In soli tre minuti, ha eclissato tutto il cast! Pazzesca!!!» scrive un altro telespettatore su Twitter (clicca qui per visualizzare il tweet) e «La scena di Giuliana De Sio ha salvato tutta la fiction» aggiunge un altro fan. E poi c'è chi si aspetta una presenza maggiore all'interno della fiction dell'attrice e per rafforzare il concetto tira in ballo una gif su Simona Ventura: «Due scene di Giuliana De Sio in due ore» (clicca qui per il tweet con la gif).

br/>© Riproduzione Riservata.