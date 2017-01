IL BAMBINO E IL POLIZIOTTO/ Su Iris il film con Carlo Verdone e Federico Rizzo

IL BAMBINO E IL POLIZIOTTO, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 14 GENNAIO 2017: IL CAST - Il bambino e il poliziotto è il film in onda su Iris oggi, sabato 14 gennaio 2017 alle ore 21.00. Una commedia del 1989 diretta da Carlo Verdone (Stasera a casa di Alice, Sono pazzo di Iris Blond, Bianco, rosso e Verdone) ed interpretata da Verdone stesso e da Federico Rizzo (Ladri di saponette, Anni 90) e Barbara Cupisti (Deliria, L'anno prossimo vado a letto alle dieci, Opera). Carlo Verdone è uno dei più noti rappresentati della commedia italiana. La sua è una famiglia tutta dedita al cinema, il padre Mario era critico cinematografico, il fratello Luca è regista e la sorella Silvia è la moglie di Christian de Sica, di cui Verdone è quindi cognato. La sua carriera cinematografica comincia nel nel 1975 con il film Quel movimento che mi piace tanto, mentre nel 1980 con Un sacco bello debutta come regista e sceneggiatore. Come attore ha interpretato oltre 40 film e ha vinto numerosi riconoscimenti, fra cui 8 David di Donatello e altrettanti Nastri d'Argento. Nella sua lunga carriera ha partecipato anche a diverse trasmissioni televisive, spot pubblicitari e videoclip. Ma scopriamo nel dettaglio la trama del film.

IL BAMBINO E IL POLIZIOTTO, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 14 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Il commissario Carlo Vinciguerra (Carlo Verdone) partecipa ad una retata a casa di una ex tossicodipendente. La donna viene arrestata,ma in casa viene trovato anche suo figlio, Giulio (Federico Rizzo). Il commissario decide di prendersi cura del ragazzo, e lo affida alla sua portinaia, ma la mattina seguente se lo trova sulla porta di casa. Giulio odia Carlo per avergli arrestato la madre, ma rimane da lui piuttosto che andare in un istituto. Intanto il giudice sta valutando di affidare il bambino al commissario, in attesa che il tribunale decida se concedere alla madre gli arresti domiciliari. Il rapporto fra Carlo e Giulio migliora e si trasforma in un'amicizia particolare, che mette in crisi le abitudini di Carlo e il suo rapporto con una collega sposata, Lucia (Barbara Cupisti). Rosanna intanto sopporta volentieri il fatto che suo figlio sia affidato all'uomo che l'ha arrestato, che essendo un poliziotto è in grado di proteggere il piccolo dai suoi ex complici. Giulio viene però rapito, e toccherà a Carlo ritrovarlo al più presto.

© Riproduzione Riservata.