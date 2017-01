IL REGNO DI GA' HOOLE-LA LEGGENDA DEI GUARDIANI/ Su Italia 1 il film d'animazione diretto da Zack Snyder (oggi, 14 gennaio 2017)

IL REGNO DI GA'HOOLE - LA LEGGENDA DEI GUARDIANI, IL FILM D'ANIMAZIONE IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 14 GENNAIO 2017: IL CAST E LE CURISITA' - Il regno di Ga'Hoole - La leggenda dei guardiani, il film in onda su Italia 1 oggi, sdabato 14 gennaio 2017 alle ore 19.15, una pellicola d'animazione prodotta nel 2010, tratto dalla popolare saga letteraria "I guardiani di Ga'Hoole" di Kathryn Lasky. La sua regia è stata curata da Zack Snyder, regista statunitense classe 1966, tra i suoi film più popolari possiamo citare "L'alba dei morti viventi", "300" e "Watchmen". Venendo a parlare del cast che ha preso parte a questa produzione, il protagonista è stato doppiato da Jim Sturgess, attore londinese che ha recitato in pellicole di ottimo livello come, ad esempio, "The Way Back", "One Day" e "Upside Down". Al suo fianco recita l'australiano Ryan Kwanten, molto conosciuto agli occhi del grande pubblico televisivo per aver interpretato l'ingenuo ma coraggioso Jason Stackhouse nella serie televisiva "True Blood". Non possiamo non citare, infine, la presenza di un'attrice di grande livello, si tratta della magistrale Helen Mirren, attrice britannica sulla cresta dell'onda da ben cinquant'anni. Nel corso della sua straordinaria carriera ha lavorato per registi di grandissimo prestigio quali Jay Roach, Lasse Hallström, István Szabó, Simon Curtis, Michael Hoffman, Stephen Frears, Robert Altman e Sidney Lumet. Ma scopriamo ora nel dettaglio la trama del film.

IL REGNO DI GA'HOOLE - LA LEGGENDA DEI GUARDIANI, IL FILM D'ANIMAZIONE IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 14 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Soren (Jim Sturgess), un giovane barbagianni, vive nella foresta di Tyto assieme alla sua famiglia composta da suo padre Noctus (Hugo Weaving), da sua la madre Marella (Essie Davis), dal suo fratello maggiore Kludd (Ryan Kwanten) e dalla sua sorellina minore Eglantine (Ardienne deFaria). Completa il quadro la signora Plithiver (Miriam Margolyes), un serpente cieco dal cuore gentile che si occupa di governare il nido della famiglia. Soren ama molto ascoltare le leggende che riguardano i Ga'Hoole, mitici di gufi guerrieri chiamati i Guardiani che combattono contro i Puri, perfidi tiranni dal cuore nero. Il nostro protagonista sogna di entrare in questa particolare legione per combattere dalla parte del bene, Kludd rimprovera, però, suo fratello, cercando di riportarlo alla realtà. I Guardiani non esistono e i Puri sono solo leggenda. Quando Noctus insegna loro i primi rudimenti del volo, Kludd diventa rapidamente geloso delle naturali capacità di suo fratello, non visto dai suoi genitori, spinge Soren fuori dal nido ed entrambi finiscono rovinosamente a terra dove vengono attaccati da un feroce diavolo della Tasmania che provocherà orrende cicatrici sul volto di Kludd. Fortunatamente verranno salvati da due bizzarri gufi chiamati Jatt (Leigh Whannell) e Jutt (Angus Sampson). I loro soccorritori, però, si riveleranno due meschini rapitori appartenenti alla congrega dei Puri, i due fratellini verranno portati all'accademia di St. Aegolius dove verranno formati per diventare perfidi guerrieri. Lungo la strada, Soren incontra Gylfie (Emily Barclay), un altro giovane gufo che condivide il suo triste destino, questi confida al suo nuovo amico che le reclute vengono divise tra 'raccoglitori' e 'guerrieri'. Mentre Kudd, dopo aver tradito il suo fratellino, viene inserito tra gli esemplari più valevoli, il nostro protagonista diventa un raccoglitore, esattamente come Gylfie. La vita che li aspetta è davvero molto dura e pesante, nessuno dei due riesce ad adattarsi e ad accettare la triste realtà in cui sono stati costretti a vivere. Soren, in particolare, trova inaccettabile lavorare per le forze del male e decide di fare di tutto per fuggire dalla sua cupa prigione...

