IL SEGRETO/ Anticipazioni: Donna Francisca non molla, Aurora pronta a rapire Beltran? (Oggi, puntata 14 gennaio 2017)

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 14 GENNAIO 2017: AURORA PRONTA A RAPIRE BELTRAN - Il Segreto non conosce pausa e torna anche oggi su Canale 5, al termine della puntata di Amici di Maria De Filippi. La lotta tra Donna Francisca e Aurora per la custodia di Beltran arriverà alla svolta, quando la Montenegro riuscirà ad ottenere ciò che andava cercando ovvero la custodia esclusiva del bambino. A nulla servirà l'intromissione di Severo, né tanto meno i tentativi di Raimundo di convincere la sua ex fidanzata a cambiare idea. Decisa a non lasciare il nipote nelle grinfie della crudele nonna, Aurora cercherà una strada alternativa, non rinunciando ad una decisione davvero clamorosa: rapire Beltran e portarlo con sé a Parigi, anche senza l'autorizzazione di Donna Francisca. Ma proprio quando tutto sembrerà perduto, accadrà qualcosa di incredibilmente inaspettato: la ricca signora si presenterà al Jaral chiedendo di parlare con la nipote. Quali saranno le sue intenzioni?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 14 GENNAIO 2017: I MELLA ACQUISTANO IL JARAL? - L'entrata in scena della famiglia Mella arriverà nel momento più opportuno ovvero proprio quando Aurora sarà alla ricerca di un acquirente per il Jaral. I telespettatori de Il Segreto negli ultimi tempi hanno assistito ad un vero fuggi fuggi dei personaggi che un tempo vivevano nella tenuta di Donna Agueda: di recente Bosco è morto, Rosario ha deciso di trasferirsi altrove, stanca delle troppe tragedie. Per Candela, invece, non ci saranno problemi a trovare una nuova casa potendo contare sia sull'appartamento sopra la pasticceria che sull'ospitalità del fidanzato Severo. Con questi presupposti, sarebbe un ottimo affare per Aurora e Candela vendere il Jaral proprio ai Mella, che potranno dare nuova vitalità alla casa rimasta oramai vuota. Il tutto dovrà accadere in tempi rapidi, tenendo conto che la giovane ricercatrice dovrà presto ripartire per Parigi. Raggiungerà l'accordo con i nuovi arrivati?

