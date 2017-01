INGA LINDSTROM - IN FUGA DAL PASSATO/ Su La5 il film con Heikko Deutschmann e Peter Sattmann

INGA LINDSTROM - IN FUGA DAL PASSATO, IL FILM N ONDA SU LA5 OGGI, 13 GENNAIO 2017: IL CAST - Inga Lindstrom - In fuga del passato è una pellicola sentimentale uscita nel 2012 per la regia di Martin Gles: verrà trasmessa oggi sabato 14 gennaio su La5 in prima serata. "Ein Lied fur Solveig" è il titolo della pellicola in lingua originale e la storia si ispira ad uno dei tanti racconti scritti da Inga Lindstrom. Tra gli attori che formano il cast ci sono Heikko Deutschmann, Peter Sattmann, Normann Kalle, Eva Maria Grein von Friedl e Sabrina White. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

INGA LINDSTROM - IN FUGA DAL PASSATO, IL FILM N ONDA SU LA5 OGGI, 13 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Anders Allström (Heikko Deutschmann) è un famoso pianista e un compositore di musica eccellente. Ama immensamente Solveigh, la sua unica figlia, e decide di dedicarle una sua composizione. Proprio durante la stesura dell'opera, Anders riceve una notizia terribile, la sua cara bambina ha perso la vita in un fatale incidente. La tragedia fa crollare in un attimo tutto ciò che l'uomo aveva costruito nella sua vita vita, anche il rapporto con sua moglie Ingrid (Sabrina White) va in crisi. Il lavoro che tanto lo appassionava sembra perdere ogni importanza, ormai è svanito l'estro creativo che gli aveva permesso di raggiungere il successo. Anders decide di lasciarsi tutto alle spalle, divorzia dalla moglie e, per cambiare radicalmente la sua vita, va a vivere in campagna. Si trasferisce a Lillekron e porta con sé Mats, il suo fedele cane. Trascorre un breve periodo, al giovane pianista piace la sua nuova vita e comincia a ritrovare un poco di quella serenità svanita nel momento in cui è morta Solveigh. Nella piccola cittadina vive Gösta (Petr Sattmann), un simpatico apicoltore che manda avanti una piccola azienda agricola grazie all'aiuto di Livia Nordgren (Eva-Maria Grein Von Friedl), una ragazza dolce e disponibile che è fidanzata con Magnus Solvander (Norman Kalle ), il nipote dell'apicoltore. Livia è un'insegnante, ama il suo lavoro e si sente realizzata e felice di dirigere e amministrare una casa aperta a tutti i bambini. Quando Livia conosce Anders, ne resta letteralmente affascinata, si sente molto attratta da lui e comincia persino a dubitare del suo amore per l'attuale fidanzato. La ragazza è confusa, proprio adesso che Marcus le ha chiesto di andare a viveve insieme a Stoccolma, dove gli è stato offerto un ottimo lavoro. Anche Anders non è indifferente alla bellezza e alla gioiosità di Livia, dal primo momento che l'ha vista ha provato per lei un sentimento che andava al di là della simpatia e dell'amicizia; mai avrebbe immaginato di innamorarsi ancora e tantomeno di ritornare ad essere felice. Inoltre ritrova l'entusiasmo per la musica e ricomincia a lavorare. Un giorno, inaspettatamente, in paese arriva la bella Ingrid; Livia si rende conto di trovarsi in una situazione a dir poco complicata; dovrà decidere per il suo futuro e, per prendere la decisione più giusta, dovrà fare chiarezza nel suo cuore. Chi è l'uomo della sua vita: Marcus o Anders?.

