ISOLA DEI FAMOSI 2017 / Concorrenti e news: Giulio Base e Moreno Donadoni tra i protagonisti, ma sui social tutto tace (oggi, 14 gennaio 2017)

ISOLA DEI FAMOSI 2017, NEWS E CONCORRENTI: GIULIO BASE TRA I PROTAGONISTI, MA SUI SOCIAL SI DEDICA ALLA FAMIGLIA (OGGI, 14 GENNAIO 2017) - Il settimanale Chi ci ha rilevato delle indiscrezioni che portano ai nomi dei nuovi protagonisti de L'Isola dei Famosi 2017. Tra questi ci sarà anche l'attore Giulio Base che però come gli altri artisti non ha voluto dare alcuna anticipazione tramite i social network. Infatti se andiamo sulla sua pagina di Facebook possiamo ammirare diverse foto che però ritraggono tutte la sua famiglia e non parlano del reality dei naufraghi. Giulio Base l'anno passato è stato al cinema sia come attore, nel film di Claudio Fragasso La grande rabbia, e come regista con La coppia dei campioni che vedeva protagonisti Massimo Boldi e Max Tortora. Giulio Base ha avuto anche un discreto successo in televisione dove l'abbiamo visto in diversi programmi come nel 2016 quando è stato tra i protagonisti di Notti sul ghiaccio. Staremo a vedere come se la caverà a L'Isola dei Famosi in un programma che sicuramente è molto diverso da quelli in cui è stato protagonista nella sua carriera.

ISOLA DEI FAMOSI 2017, NEWS E CONCORRENTI: MORENO DONADONI TRA I PROTAGONISTI, SUI SOCIAL PERO' NON PARLA (OGGI, 14 GENNAIO 2017) - Tra i protagonisti de L'Isola dei Famosi 2017 ci sarà il rapper Moreno Donadoni come ha raccontato in un'indiscrezione esclusiva il settimanale Chi. Il ragazzo però sui social network non da nessuna informazione in merito, nonostante essendo molto giovane usi i social con grande frequenza. L'ultima foto è di due giorni fa che comunque lascia capire che c'è qualcosa di interessante nel suo futuro visto che lo vediamo al telefono in attesa e leggiamo: "Aspetto la chiamata! @premiumswag", clicca qui per la foto e per i commenti dei follower. Sicuramente Moreno Donadoni potrebbe ripercorrere la strada fatta da Marco Carta che l'anno scorso fu tra i protagonisti del reality show dei naufraghi. L'anno passato il ragazzo è uscito con un nuovo album dal titolo Slogan che ha avuto comunque un ottimo successo, di certo però il palcoscenico de L'Isola dei Famosi darà a lui la possibilità di farsi conoscere anche a livello caratteriale.

