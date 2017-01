Il Volo / Il trio musicale dopo il diverbio con Vittorio Sgarbi ospite nel salotto di Maria De Filippi (C'è Posta per te, 14 gennaio 2017)

IL VOLO, IL TRIO MUSICALE NEL SALOTTO TELEVISIVO DI CANALE 5: IL DIVERBIO CON VITTORIO SGARBI (C'È POSTA PER TE, 14 GENNAIO 2017) – Finalmente su canale 5 è tornato l'appuntamento del sabato sera con C'è posta per te, il fortunato programma targato Mediaset condotto da Maria De Filippi. Stagione dopo stagione, il format non ha mai tradito le aspettative, registrando numeri davvero molto interessanti in fatto di audience. La prima puntata del programma è andata in onda la scorsa settimana e, come da previsioni, ha dato prova di essere una vera e propria sicurezza. ma chi saranno gli ospiti della prossima puntata? Tra i vari volti noti del mondo dello spettacolo che passeranno negli studi televisivi di C'è posta per te ci saranno anche loro, i talentuosi ragazzi del gruppo Il Volo. Una cosa è certa: la prossima sarà decisamente una puntata all'insegna della buona musica.

Che i ragazzi siano pieni di talento è cosa nota. Il fatto che, però, siano diventati un vero e proprio fenomeno mediatico desta un po' più di scalpore. Non molti giorni fa, ad esempio, i ragazzi sono stati coinvolti in una polemica che ha davvero dell'incredibile. Ad aver puntato il dito contro di loro è stato Vittorio Sgarbi che ha messo in dubbio la loro sincerità. Ma andiamo per gradi. Il Volo aveva fatto presente di aver declinato l'invito di Donald Trump a prendere parte alla cerimonia di inaugurazione da lui organizzata. Sgarbi, dal canto suo, è apparso piuttosto scettico a tale riguardo, quasi come a voler mettere in dubbio il fatto che l'invito sia veramente esistito. I giovani, però, sembrano non avere alcuna intenzione di rispondere e di cedere alla provocazione. almeno per il momento, infatti, non è giunta alcuna replica.

IL VOLO, IL TRIO MUSICALE NEL SALOTTO TELEVISIVO DI CANALE 5: LA CARRIERA (C'È POSTA PER TE, 14 GENNAIO 2017) – Di notorietà di certo Il Volo, trio musciale ospite oggi a C'è Posta per te, non ne ha proprio bisogno. Sin dagli esordi, i tre ragazzi scoperti in occasione di un programma di Rai Uno condotto da Antonella Clerici hanno dato prova di avere un talento a dir poco fuori dal comune. la loro vice è forte e possente e il loro stile a meta strada tra la lirica e il pop li rende dei veri e propri fenomeni. In giro per il mondo le soddisfazioni per i tre tenorini non sono affatto mancate e anche in Italia i riconoscimenti sono stati moltissimi a partire dalla vittoria al Festival di Sanremo. La strada del gruppo Il Volo comunque è ancora molto lunga e c'è da scommettere che le piacevoli sorprese sul loro cammino saranno ancora moltissime. Vedremo se stasera ci offriranno un saggio di quelli che saranno i loro prossimi impegni e a quale storia parteciperanno.

