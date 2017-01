Il bello delle donne 4, alcuni anni dopo / Anticipazioni seconda puntata e news

IL BELLO DELLE DONNE 4, ALCUNI ANNI DOPO, ANTICIPAZIONI SECONDA PUNTATA 20 GENNAIO 2017 Il bello delle donne è pronto a riaprire, questa volta nel centro di Roma. Abbiamo visto, infatti, che Luca e Laura si sono messi in società con Jessica, Germana e Francoise e stanno per dare vita a un nuovo salone di bellezza nella capitale. Intorno al quale vedremo gravitare Annalisa. Le prime anticipazioni sulla seconda puntata della fiction di Canale 5 dicono che forse Jessica dovrà fare i conti con un nuova delusione d’amore. Spinta ad affinare i suoi modi dai suoi nuovi soci, incontrerà ancora Nino. Il quale sembra intenzionato a sedurla per vincere una scommessa con i suoi amici. Il tutto perché sta per sposarsi. Certo, la parrucchiera ha appena avuto una forte delusione e sembra essere molto diffidente verso gli uomini, ma con i suoi modi Nino potrebbe anche conquistarla, ma allo stesso tempo ingannarla. I sentimenti, quindi, continuano a farla da padroni ne Il bello delle donne.

IL BELLO DELLE DONNE 4, ALCUNI ANNI DOPO, ANTICIPAZIONI SECONDA PUNTATA 20 GENNAIO 2017 Il bello delle donne 4 torna la prossima settimana con la seconda puntata. Le prime anticipazioni in merito dicono che Luca, Germana e Francoise convincono Jessica a frequentare un circolo esclusivo per affinare i suoi modi. Qui Jessica incontra per l’ennesima volta Nino. Alla fine della prima puntata abbiamo visto che Sam presenta al marito di Germana un’altra copia della disdetta firmata da Jessica. Germana stessa lascia però il marito, che ha scoperto la sua infedeltà. Sam infuriato con Lalla, le rifila un cazzotto. Davanti a Delia, un avvocato, si ritrovano Germania, Jessica e Francoise, pronte a fermare Sam. Le tre donne decidono di danneggiare il negozio dell’uomo. Lalla si vendica di Sam, facendolo arrestare per l’aggressione subita. Jessica intanto incontra Nino, l’uomo che l’aveva investita. Francoise viene intanto contatta da Urbano, un uomo che sembra aver riconosciuto il suo talento. E che ha un locale che potrebbe diventare un nuovo salone di bellezza. Così la donna contatta Germana, Jessica e Luca e propone loro di mettersi in società. Germana, intanto, viene ospitata da Francoise visto che ha lasciato suo marito e non ha soldi. Jessica e Luca cominciano a selezionare il personale per il nuovo negozio. Vediamo poi riapparire Annalisa, che rincontra Luca mentre sta pedinando una ragazza più giovane di lei che sospetta avere una relazione con suo marito. Il bello delle donne è quindi pronto a riaprire. Nina e Jessica si incontrano ancora a bordo di un taxi.

IL BELLO DELLE DONNE, ALCUNI ANNI DOPO, ANTICIPAZIONI E DIRETTA PRIMA PUNTATA 13 GENNAIO 2017 Su Canale 5 ha preso il via la prima puntata de Il bello delle donne alcuni anni dopo, che riporta in tv la famosa serie dopo ben 13 anni. Prima dell’inizio c’è una dedica a Virna Lisi. Vediamo poi che Luca si trova davanti alla serranda abbassata del suo salone di bellezza che ha chiuso per sempre a causa della crisi. Per lui è iniziata una carriera da dipendente in un altro salone, insieme a Laura. I due finiscono presto in mezzo alla strada e decidono quindi di pubblicare un annuncio, che viene letto da Jessica, proprietaria di un parrucchieria alla periferia di Roma che ha bisogno di loro: è infatti incinta e ha bisogno di “riposarsi” un po’ per non mettere a rischio la gravidanza. Il problema è che il suo ragazzo, Sam, intende soffiarle il negozio. Tra le clienti e amanti di Sam c’è Francoise, architetto di talento che però viene sfruttata. Un’altra delle sue amanti è Germana, affittuaria del negozio di Jessica, d’accordo con l’uomo per fargli avere il locale. A lei però la parrucchiera confessa di essere incinta. La sera stessa Jessica dice a Sam di essere incinta e l’uomo, spaventato dalle responsabilità, se ne va lasciandola a casa da sola. Claudia, la nipote di Laura, non è contentissima di trasferirsi, ma Luca la riesce a convincere che è la cosa migliore da fare, anche per sua nonna. Sam avrebbe bisogno di una disdetta firmata per soffiare il negozio a Jessica. L’uomo si presenta alla porta delal donna chiedendole scusa per il suo comportamento e giurandole amore e regalandole un anello. Poi l’inganna facendole firmare un foglio dicendole che è per la richiesta del matrimonio in comune. In realtà è stata posta sulla disdetta. Poco dopo, infatti, Jessica si trova in negozio Francoise, pronta a eseguire dei lavori e, attraverso Germana, scopre l’inganno di Sam.

Sam chiede a una sua ex compagna delle medie, Lalla, che tiene una video rubrica di gossip, di aiutarlo a pubblicizzare il suo nuovo locale. Laura e Luca arrivano davanti al negozio di Jessica proprio quando lei ha finito di litigare con Sam e viene quasi investita da un’automobile. Alla sua guida Nino, un uomo facoltoso che sta per sposarsi, ma sembra piuttosto succube della madre. Portata in ospedale, Jessica scopre che da qualche giorno ha perso il bambino. Luca consola la ragazza, che gli dà le chiavi di casa sua, in modo che con Laura e sua nipote abbiano un posto dove stare. Germana scopre che Sam ha una relazione con Francoise e trova poi la disdetta che l’uomo ha fatto firmare a Jessica. La quale, tornata a casa, viene aiutata da Luca e Laura. Poco dopo la donna riceve la visita di Jessica che le porta il documento senza il quale il piano di Sam crollerà e le offre il suo aiuto. L’uomo intanto “vende” l’infedeltà di Francoise a Lalla in cambio di visibilità mediatica. E così Pucci, marito di Francoise, scopre il tradimento della donna. La quale ferma subito i lavori.

IL BELLO DELLE DONNE, ALCUNI ANNI DOPO, ANTICIPAZIONI PRIMA PUNTATA 13 GENNAIO 2017: LUCA RICOMINCIA DA JESSICA - Dopo tanti anni d'attesa questa sera conosceremo il seguito de Il bello delle donne. La fiction torna su Canale 5 dopo dieci anni e lo fa con il pilastro di sempre, ovvero Luca. Il personaggio interpretato da Massimo Bellinzoni è uno dei pochi rimasti dalla prima stagione della fiction andata in onda ad inizio 2000. Sarà proprio lui a dare il via alle nuove puntate arrivando a Roma da Orvieto e lavorando in un piccolo negozietto dopo l'incontro con Jessica (Manuela Arcuri). Il salone Il bello delle donne sembra ormai un lontano ricordo almeno fino a che un doppio incontro cambierà la sua vita e quella della neo amica. Proprio due dei nuovi personaggi daranno a Luca la possibilità di riaprire il suo salone di bellezza nella periferia di Roma. Crederà ancora nel suo sogno di ragazzo oppure dirà di no dopo le delusioni avute nel corso degli anni? Sembra che decisiva sarà la presenza di Jessica che saprà sconvolgere la vita di Luca e coinvolgerlo nel nuovo progetto. Sarà da qui che avrà inizio questa quarta stagione che tornerà ogni venerdì sera (salvo cambiamenti) nel prime time di Canale 5.

IL BELLO DELLE DONNE, ANTICIPAZIONI PRIMA PUNTATA 13 GENNAIO 2017: IL CAST - Il cast che ha preso parte a Il bello delle donne, fiction in ripartenza stasera su Canale 5, è davvero numeroso: ogni volto darà vita alla sua storia, andiamo dunque a conoscere i principali. L’architetto Francoise Leroux sarà interpretato da Alessandra Martinez: Francoise è sofisticata, intrigante, ma a causa di un amore sbagliato ha perso quasi tutto. L’incontro con Luca, Laura e Jessica le darà l’opportunità di rilanciare la sua incredibile carriera di successo: non mancherà, per lei, un oscuro segreto… Germana Gregoretti, alias l’attrice Anna Galiena, è una casalinga sposata con un uomo che sembra avere il braccio corto in quanto a finanze e ad affetto: Germana, ne Il bello delle donne, si illuderà di aver trovato un nuovo amore, ma in seguito avrà anche lei la possibilità di un riscatto, rimontando in sella. Non mancherà poi la storica rivale di Luca, Annalisa Bottelli, con il volto di Giuliana De Sio: come molti la ricordano, si presenterà sempre nervosa e carica di risentimento, anche se per lei il futuro sembra avere in serbo una grandissima rivoluzione: che cosa la aspetta?

IL BELLO DELLE DONNE, ANTICIPAZIONI PRIMA PUNTATA 13 GENNAIO 2017: IL CAST - Ci sarà anche la giovanissima Adua Del Vesco nel cast de Il bello delle donne, la fiction che debutta stasera, venerdì 13 gennaio 2017, sul piccolo schermo di Canale 5 con il primo degli otto episodi in programma. Adua Del Vesco prenderà i panni di Evelina Trifirò, una giovane donna siciliana d’origine, allegra e dolce. Una durissima delusione d’amore la convincerà che è sempre meglio sfoggiare il alto più duro di se stessi, ma ben presto conoscerà Piero, del quale si innamorerà perdutamente. La sua strategia contro il mondo riuscirà ad andare avanti indisturbata? Lina Sastri interpreta invece Delia Di Cioccio, un’avvocato sposata con Giancarlo, pronta a godersi la pensione. Proprio come succederà ad Annalisa, la vita è pronta a riservarle più di una sorpresa. Paolo Sassanelli reciterà ne Il bello delle donne nei panni di Giancarlo Carnevale, un avvocato onesto e sempre in prima linea per difendere i diritti dei più deboli, che in cuor suo ha però sempre desiderato essere una donna. Infine, non mancheranno Anna Ferraioli (nei panni di Lalla), Selene Caramazza (Claudia), Cristhopher Leoni (Nino), Massimiliano Morra (Piero), Barbara De Rossi (Larissa Balducci), Vanessa Gravina (Angela Crescenzo), Federica Nargi (Scilla Manfridi) e Nitto Flores nei panni di Samuele, detto Sam, uomo di cui Jessica è innamorata…

