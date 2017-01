Isola dei famosi 2017 / Concorrenti e news: dopo Wanna Marchi e Stefania Nobile, polemiche anche per Stefano Bettarini (oggi, 14 gennaio 2017)

ISOLA DEI FAMOSI 2017, NEWS E CONCORRENTI: POLEMICHE PER STEFANO BETTARINI (OGGI, 14 GENNAIO 2017) - Dopo l'annuncio della partecipazione di Wanna Marchi e Stefania Nobile a l'Isola dei famosi 2017, un'altra polemica cade addosso al programma condotto da Alessia Marcuzzi, ossia la partecipazione di Stefano Bettarini come inviato al posto di Alvin. Motivo di tanto scompiglio sono state le parole poco carine che pronunciò nei confronti di Simona Ventura - e delle donne in generale - al Grande Fratello Vip. Quella discussione costò l'espulsione dal programma del pugile Clemente Russo e scatenò una forte indignazione dell'opinione pubblica nei confronti di Stefano Bettarini che poi chiese pubblicamente scusa a Simona Ventura. "Quest'anno non guarderò l'isola, e sarà la prima volta. Orrore tra Bettarini e le Marchi". "Dopo la figuraccia fatta al Grande Fratello ha avuto ancora una possibilità di guadagnare soldi facilmente: certo che queste cose accadono solo nel mondo dello spettacolo! Una volta c'era la censura, adesso si cercano apposta personaggi negativi in nome dell'audience e quindi del guadagno", si legge sul post facebook che annuncia Stefano Bettarini come inviato al posto di Alvin.

ISOLA DEI FAMOSI 2017, NEWS E CONCORRENTI: MARCO COLUMBRO SOLLEVERA' LE SORTI DEL PROGRAMMA? (OGGI, 14 GENNAIO 2017) - Non parte proprio col piede giusto l'Isola dei famosi 2017, programma condotto da Simona Ventura che sta sollevando un polverone enorme per la partecipazione di personaggi - come Wanna Marchi, Stefania Nobile e Stefano Bettarini - che non piacciono al pubblico. Sono in tanti a dire che boicotteranno l'Isola dei famosi 2017 e che non la guarderanno, e quasi tutti i commenti sulla pagina del programma sono totalmente negativi. Forse però, a spingere i telespettatori a guardare lo show, potrebbe essere la partecipazione di Marco Columbro, l'attore e presentatore amatissimo dal pubblico televisivo e che, a seguito di un aneurisma che l'ha fatto rimanere in coma molto tempo, era scomparso dalla vita pubblica. Forse i vecchi fan di Marco Columbro, che è sempre stato un personaggio molto amato, non resisteranno e vorranno vederlo nei panni di naufrago dell'Isola dei famosi 2017.

© Riproduzione Riservata.