JOHNNY DEPP & AMBER HEARD HANNO DIVORZIATO/ E' ufficiale: l'avvocato dell'attrice entusiasta, "Un grande giorno" (oggi, 14 gennaio 2017)

JOHNNY DEPP & AMBER HEARD DIVORZIANO, E' UFFICIALE: L'AVVOCATO DELL'ATTRICE ENTUSIASTA, "UN GRANDE GIORNO" (OGGI, 14 GENNAIO 2017) - Il divorzio tra Johnny Depp e Amber Heard è ora ufficiale: a otto mesi dalla rottura, è arrivata la conferma dell'avvocato dell'attrice di The Danish Girl. «È un grande giorno. Tutto quello che Amber voleva era divorziare e ora è divorziata» ha dichiarato l'avvocato Pierce O'Donnell ai microfoni del Daily Mail. Il legale di Amber Heard ha poi citato Gerard Ford e in particolare la frase che pronunciò dopo essere diventato presidente al posto di Richard Nixon in seguito allo scandalo Watergate: «Il nostro lungo incubo nazionale è finito». Amber Heard ha così replicato alle accuse di Johnny Depp, secondo cui l'ex moglie voleva ritardare il divorzio per incrementare la propria notorietà. L'attrice si è quindi presentata il 12 gennaio in tribunale per chiedere al giudice di formalizzare il divorzio, ricordando che l'ex marito ha rifiutato due volte di presentarsi ad una deposizione, nonostante gli sforzi per accordarsi sulla data.

JOHNNY DEPP & AMBER HEARD DIVORZIANO, E' UFFICIALE: I PROGETTI DEI DUE ATTORI (OGGI, 14 GENNAIO 2017) - Johnny Depp divorzia da Amber Heard mentre è impegnato nelle riprese del film LAbyrinth: l'attore ha preso, infatti, parte al dramma sull'indagine degli omicidi dei rapper Tupac Shakur e Notorius B.I.G. avvenuti nel 1996 e 1997. Johnny Depp è stato fotografato di nascosto sul set del film: nello scatto appare baffuto e alle prese con la pioggia, mentre un'assistente lo aiuta tenendogli l'ombrello. L'ex moglie Amber Heard, invece, è stata avvistata recentemente al The Art of Elysium's Heaven Gala, uno degli eventi organizzati a Los Angeles prima dei Golden Globes 2017. La bellissima attrice ha attirato i riflettori su di sé con uno splendido abito oro. Nei giorni scorsi, inoltre, è stata confermata la presenza di Amber Heard nel cast del film Justice League, che sarà diretto da Zack Snyder e la cui uscita è prevista per il 10 novembre 2017. In attesa di ritrovare l'amore, Johnny Depp e Amber Heard si dedicano alle rispettive carriere.

© Riproduzione Riservata.