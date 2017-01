JUNIOR MASTERCHEF ITALIA 3/ Anticipazioni puntata 14 gennaio 2017: concorrenti, prova in esterna a Teglio. Chi sarà eliminato?

JUNIOR MASTERCHEF ITALIA 3, ANTICIPAZIONI PUNTATA 14 GENNAIO 2017: EPISODIO 3 - Si rinnova l'appuntamento con la terza stagione di Junior MasterChef Italia trasmessa sul piccolo schermo di TV8 in chiaro: dopo le selezioni e le prime sfide della settimana passata, più tardi i giovanissimi aspiranti chef dovranno vedersela con la prima prova in esterna dell'edizione, durante la quale dovranno lavorare suddivisi in due brigate. Dopo le eliminazioni di Gabriele e Simone, in gara i telespettatori potranno ritrovare Aisha, Beatrice, Camilla, Chiara, Emanuela, Francesco, Gaia, Guglielmo, Hasinka, Lorenzo, Matteo, Nicolò, Rodolfo e Stefania: a giudicare le loro creazioni, le abilità, le conoscenze e anche le capacità organizzative, invece, andranno nuovamente in scena Alessandro Borghese, Bruno Barbieri e Gennaro Esposito. La prova in esterna sarà ambientata a Teglio, in provincia di Sondrio: ogni brigata - sia quella rossa, sia quelle blu, guidate dai rispettivi capitani - dovrà preparare tre piatti tipici del luogo, i Pizzoccheri, gli Sciatt e la Polenta Taragna. Chi se la caverà peggio andrà direttamente al Pressure Test, dove verrà richiesto di riconoscere 20 ingredienti dalla lista della spesa e anche preparare un piatto con 7 diversi ingredienti dati. Chi si salverà e chi, invece, verrà eliminato?

JUNIOR MASTERCHEF ITALIA 3, ANTICIPAZIONI PUNTATA 14 GENNAIO 2017: EPISODIO 4 - La serata continua sul piccolo schermo di TV8: oggi, sabato 14 gennaio 2017 verrà infatti lasciato spazio anche al quarto episodio di Junior MasterChef Italia 3, che vedrà i concorrenti nuovamente impegnati con la Mystery Box. All'interno non ci saranno ingredienti così semplici da accostare: ci saranno infatti, tra gli altri, il controfiletto di manzo, il lardo di colonnato e lo speck d'anatra. Che cosa si inventeranno? A seguire, per i piccoli aspiranti chef ancora in gara, arriverà il momento di affrontare un nuovo Invention Test. Chi verrà eliminato ancora a Junior MasterChef Italia?

© Riproduzione Riservata.