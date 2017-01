L'INVENTORE DI GIOCHI, Su Rai tre il film con David Mazouz e John Madden, alla regia Juan Pablo Buscarini (oggi, 14 gennaio 2017)

L'INVENTORE DI GIOCHI, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 14 GENNAIO 2017: IL CAST E LE CURIOSITA' - L'inventore di giochi, il film in onda su Rai Movie oggi, sabato 17 gennaio alle ore 21.20, una pellicola fantasy realizzata nel 2014, per quanto riguarda la regia di questa pellicola, dietro alla macchina da presa possiamo incontrare Juan Pablo Buscarini, autore e produttore cinematografico argentino classe 1962 che ha realizzato film di ottimo livello come, ad esempio, "Condor Crux" e "Il topolino Marty e la fabbrica di perle", tutti adatti alla visione degli spettatori più giovani. Il cast che ha preso parte a questa produzione è caratterizzato da attori dal calibro di David Mazouz, giovane attore californiano nato a Los Angeles nel 2001, nonostante la sua giovane età ha già lavorato in molte serie televisive di grande successo come, ad esempio, "Touch" e "Gotham". Al suo fianco possiamo trovare un attore di razza, indimenticabile nei panni del giovane bardo William Shakespeare nel capolavoro di John Madden "Shakespeare in Love", nel corso della sua brillante carriera ha recitato con registi prestigiosi come Bernardo Bertolucci, Shekhar Kapur, Jean-Jacques Annaud, Ryan Murphy e Michael Radford. Citiamo, infine, la presenza della bellissima Valentina Lodovini, attrice italiana nata a Umbertide nel 1978 che negli ultimi anni si è distinta per talento in film davvero apprezzati da pubblico e critica come "Il passato è una terra straniera", "La giusta distanza" e "L'amico di famiglia".

TL'INVENTORE DI GIOCHI, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 14 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Ivan Drago (David Mazouz) è un ragazzino molto particolare che cresce assieme ai suoi amorevoli genitori. Suo padre (Tom Cavanagh) ha paura che il suo ragazzo non sia abbastanza in gamba, non ama lo sport né gli altri divertimenti con cui sono soliti sollazzarsi gli altri bambini. Un giorno, per cercare di farlo felice, lo porta in un luna-park pieno di attrazioni per cui andare in visibilio. Con grande sgomento di suo padre, però, il nostro protagonista non è affatto felice di questa giornata alternativa e non dà nessun segno di divertimento. Tutto cambia quando si trova di fronte alla bancarella del tiro-a-segno, dove ha la possibilità di vincere bellissimi giochi in scatola: suo padre cerca di trattenerlo, dato che nella sua famiglia è assolutamente proibito ricorrere all'utilizzo di giochi di società. Ivan, però, è irrefrenabile ed imbraccia immediatamente l'arco per cercare di aggiudicarsi l'ambito premio. Purtroppo, la sua mira è davvero pessima e il nostro protagonista non riesce a centrare neppure un obiettivo: il titolare della bancarella, però, gli consegna un vecchio fumetto come premio di consolazione. Al suo interno, il nostro protagonista trova un concorso che immediatamente accende la sua fantasia. Il bando richiede ai partecipanti di inventare un gioco in scatola: il migliore tra quelli pervenuti porterà al suo creatore un premio misterioso. Nonostante sua madre (Valentina Lodovini) nutra alcune serie perplessità a riguardo, il giovane Ivan si getta anima e corpo in questo bizzarro ed affascinante progetto: per la prima volta in vita sua ha trovato qualcosa per cui entusiasmarsi. Decide, però, di non dire nulla a suo padre, dato che è sicuro che l'uomo non approverebbe affatto questo tipo di attività: il signor Drago spera sempre che Ivan posa diventare un grande sportivo, anche se il ragazzo non mostra nessuna propensione per l'attività ginnica. Dopo una lunghissima e dura selezione, Ivan riesce ad aggiudicarsi il primo premio: si tratta di un tatuaggio provvisorio che raffigura il logo dell'azienda che ha indetto il concorso. Il bambino resta molto deluso poiché sperava che dopo tanti sforzi la sua ricompensa sarebbe stata più importante. Il giorno dopo, però, applica sul suo polso il tatuaggio e scopre che esso è diventato permanente: nonostante gli sforzi di sua madre, neppure il sapone riesce a cancellare la prova della sua vincita...

