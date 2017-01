MASSIMILIANO MORRA / L’attore de Il bello delle donne 4 nello studio di Silvia Toffanin (Verissimo, 14 gennaio 2017)

MASSIMILIANO MORRA, L’ATTORE NEL SALOTTO TELEVISIVO DI CANALE 5: IERI SERA IL DEBUTTO NELLA FICTION MEDIASET (VERISSIMO, 14 GENNAIO 2017) – Nel pomeriggio televisivo di Canale 5 va in onda la nuova puntata del rotocalco Verissimo condotto da Silvia Toffanin. Particolarmente ricco il parterre di ospiti tra cui figura anche il nome dell’attore napoletano Massimiliano Morra. Per Morra questo è senza dubbio un appuntamento molto felice soprattutto per quanto concerne la sfera professionale. Infatti, ieri sera ha esordito nella prima serata di Canale 5 nell’ambito della fiction Il bello delle donne.. alcuni anni dopo. Una storica fiction di casa Mediaset che ormai mancava da ben 13 anni e che si presenta in una veste senza dubbio rinnovata ed in particolare con tanti volti nuovi partendo dallo stesso Massimiliano Morra fino ad arrivare alle varie Manuela Arcuri, Anna Galiena, Adua Del Vesco e Federica Nargi. In attesa di scoprire qualcosa di più sulla trama della fiction, ricordiamo quali sono stati i momenti salienti della carriera di Massimiliano Morra.

MASSIMILIANO MORRA, L’ATTORE NEL SALOTTO TELEVISIVO DI CANALE 5: LA CARRIERA (VERISSIMO, 14 GENNAIO 2017) – Massimiliano Morra all’anagrafe Gabriele Massimiliano Morra, è nato a Napoli nel mese di luglio del 1986. Sin da giovanissimo si avvicina al mondo dello spettacolo iniziando a lavorare come modello diventando ben presto testimonial di importanti case d’abbigliamento italiane e straniere. Dopo aver vinto nel 2010 il titolo di Più bello d’Italia, nel 2013 ha inizio per lui una intensa carriera nel mondo della recitazione. Infatti, recita nel film Pupetta – Il coraggio e la passione per la regia di Luciano Odorisio. Nello stesso anno gli viene data la possibilità di recitare nella fiction Baciamo le mani – Palermo New York 1958 al fianco di Sabrina Ferilli. Dal 2014 ci sono altre fiction mandate in onda su Canale 5 che vedono Massimiliano Morra tra i protagonisti e nello specifico Il peccato e la vergogna, Rodolfo Valentino – La leggenda, Furore – Il vento della speranza e Non è stato mio figlio proposto nella stagione 2016.

