MASTERCHEF ITALIA 6/ Ed. 2017, news: il talent show culinario perde colpi, è la fine di un’era? (Oggi, 14 gennaio)

MASTERCHEF ITALIA 6, ED. 2017 NEWS: IL TALENT SHOW CULINARIO DELUDE IL PUBBLICO, E’ LA FINE DI UN’ERA? - Masterchef Italia è giunto ormai alla sesta edizione ma, nonostante la grande curiosità del pubblico, il talent show culinario comincia a perdere colpi. Le ultime due puntate di Masterchef Italia 6 che hanno portato all’eliminazione di Alain e Vittoria, infatti, hanno messo in evidenza i punti deboli del talent dedicato alla cucina più famoso del mondo. Puntate piatte, pochi colpi di scena e i giudici sempre più lontani dall’immagine cattiva degli anni scorsi, stanno trasformando Masterchef Italia in un talent show in cui regnano i buoni sentimenti deludendo così le aspettative del pubblico. La rivalità tra Mariangela e Margherita sembrava aver dato una svolta al programma ma, nel corso della scorsa puntata, tutto è tornato alla normalità. Il pubblico, pur continuando a seguire il talent per la voglia di scoprire sempre nuove ricette comincia a lamentarsi del format. I telespettatori, in particolare, puntano il dito contro Carlo Cracco, Bruno Barbieri e Antonino Canavacciuolo, rei di essere troppo buoni con i concorrenti. Finora, l’unico che è stato salvato dai fans di Masterchef Italia 6 è Joe Bastianich, il giudice che, contrariamente ai colleghi, non perdona assolutamente nulla.

