Mattia Briga/ Pronto a ripartire dove tutto è iniziato! (Amici 2017 pomeridiano di oggi, 14 gennaio)

MATTIA BRIGA, TUTTO RIPARTE DA DOVE ERA INIZIATO (AMICI 2017 POMERIDIANO DI OGGI, 14 GENNAIO) - Tra gli ospiti della trasmissione di Amici di Maria De Filippi, sabato 14 Gennaio 2017, ci sarà il cantante Mattia Briga. Nell'ultimo periodo si è parlato dell'artista, in quanto quest'ultimo ha appena compiuto 28 anni con tanto di grande festa di compleanno, a cui hanno partecipato numerosi vip, tra cui Anna Tatangelo. Ma anche le polemiche non sono mancate soprattutto a causa della sua esibizione canora nella serata di Capodanno a Teramo. In quest'occasione, il rapper si è presentato nella piazza teramese, stracolma di gente, cantando per pochissimo tempo e deludendo così tutti i suoi supporter, che avevano sfidato il freddo solo per vederlo.

MATTIA BRIGA, COME ANDO' LA SUA PARTECIPAZIONE AL TALENT SHOW? (AMICI 2017 POMERIDIANO DI OGGI, 14 GENNAIO) - Durante la sua partecipazione al talent di Amici, Briga fece notizia, in quanto dichiarò che non apprezzava molto le canzoni di Adriano Celentano. In diverse interviste degli ultimi tempi, il rapper ha dichiarato di essersi trovato bene a duettare con Gigi D'Alessio. I due infatti hanno cantanto insieme, interpretando il brano Guaglione e ottenendo un grande successo. Mattia ha confessato anche che sin da ragazzo ha sempre desiderato cantare e scrivere canzoni. I suoi primi pezzi li ha scritti nel 2006, mentre si trovava all'estero in Danimarca. Per quanto riguarda il gossip, si era parlato di un possibile flirt tra Briga e Emma Marrone, nel periodo in cui la cantante salentina era la coach del rapper. A proposito di ciò, Mattia ha detto di non aver mai avuto una relazione con la Marrone, ma di essere fidanzato con un'altra ragazza. La sua compagna infatti si chiama Ludovica Chiodo ed è una bellissima modella, di cui l'artista è profondamente innamorato. Riguardo alla sua vita privata, il cantante ha confessato anche che da ragazzo ha viaggiato molto e che ha vissuto in parecchie città europee, come ad esempio Parigi.

MATTIA BRIGA, LA SUA BIOGRAFIA E I PRIMI DISCHI (AMICI 2017 POMERIDIANO DI OGGI, 14 GENNAIO) - Mattia Briga nasce a Roma il 10 Gennaio 1989. Il suo vero nome è Mattia Bellegrandi ed è un giovane cantante italiano. Dopo aver frequentato il liceo classico Terenzio Mamiani della Capitale, Mattia incomincia a vivere in diverse città europee, dove inizia a scrivere le sue prime canzoni e a collaborare con vari artisti. Nel 2010, Mattia pubblica a sue spese la sua prima raccolta musicale, dal titolo Anamnesi. L'anno seguente viene messo sotto contratto dalla casa discografica Honiro Label, con la quale pubblica il mixtape Malinconia della partenza. Nel 2012, esce il secondo album del rapper, che si chiama Alcune sere. Il successo per l'artista avviene nel 2015, anno in cui partecipa al talent Amici di Maria De Filippi. Durante quest'edizione del talent, il rapper arriverà al secondo posto e si aggiudicherà il Premio RTL 102.5, assegnato dagli ascoltatori di RTL 102.5, per la sua canzone che si chiama L'amore è qua. Con la Universal Music Group, Briga pubblica, il 19 Maggio 2015, l'album Never Again, che avrà un grande successo e verrà certificato disco di platino. Sul finire del 2015, Mattia duetta con Gigi D'Alessio nel singolo Guaglione. Agli inizi del 2016, Mattia firma un contratto con la Sony Music e pubblica il suo album dal titolo Talento. Di questa raccolta, i singoli Baciami e Mentre nasce l'aurora saranno molto ascoltati e otterranno una grande popolarità.

