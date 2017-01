Music Quiz/ Pagelle quarta puntata e ospiti: Luca Ward emoziona con la sua voce, Fiordaliso sconfitta da Pupo

MUSIC QUIZ, PAGELLE QUARTA PUNTATA: I TOP: tra i top della quarta puntata di Music Quiz con Amadeus uno dei top è sicuramente il momento iniziale, quello utile a decretare i due migliori della manche e quindi i due concorrenti che diventeranno i capitani delle due squadre e potranno anche scegliere i loro compagni: a vincere la sfida fra tutti è Amanda Lear con 5 punti, la seconda "capitana" al femminile è Debora Villa, vincitrice solo dopo la manche di spareggio. Il secondo top di puntata è il momento del gioco "Bimbo Mix" che vede protagonisti dei bambini che, davanti alla telecamera e muniti di cuffie, cantano... o meglio cercano di cantare delle canzoni improvvisando parole e melodia a caso. I concorrenti, naturalmente, devono indovinare l'interprete del brano basandosi sulla canzone ascoltata. Tra i tanti top anche il momento dell'interpretazione del brano musicale in stile di recitazione teatrale di Luca Ward, questa volta insieme a Biagio Izzo

MUSIC QUIZ, PAGELLE QUARTA PUNTATA, I FLOP: uno dei flop di questa quarta puntata di Music Quiz è stato con l'arrivo di Fiordaliso. La bravissima cantante, che ha interpretato alcuni brani su cui poi i concorrenti hanno giocato indovinandone il cantante, è entrata a far parte della squadra di Debora Villa sfidando Pupo in una manche difficilissima a tema "canzoni da bollino rosso". Fiordaliso, però, non è riuscita a battere il suo collega-avversario, che ha giocato sulla categoria "I tradimenti" conquistando ben 7 punti per la propria squadra. Fiordaliso, così, arrivata a dar manforte al team di Iva Zanicchi, ha invece fatto perdere la sfida alla squadra, nonostante sia stata così in superiorità numerica. Tra i flop, ancora, il momento del Dj Mix: una parte di programmar un gioco nello specifico, che non entusiasma molto. Si tratta solo di indovinare gli interpreti di due canzoni "mixate" insieme, che quasi non si capiscono perché si confondono troppo. (Fabiola Granier)

MUSIC QUIZ, DIRETTA E OSPITI PUNTATA 13 GENNAIO 2017: SI CONTINUA A GIOCARE CON LE CANZONI- A Music Quiz Amadeus incarica Debora Villa di scegliere qualcuno dal pubblico direttamente per la nuova sfida: Debora sceglie un ragazzo che si mette le cuffie e canta con lei "I gotta feeling" dei Black Eyeed Peas. È la volta delle storie, racontate dai bambini, che identificano un personaggio, un cantante, un interprete. Pupo ha scritto "Fausto Leali", la squadra di Debora Villa ha scritto "I cugini di campagna", ma entrambi sono sbagliati. La risposta corretta era Nino Ferrer con "La Pelle Ner" del 1967. La seconda canzone è "Figli delle stelle" di Alan Sorrenti nel 1977, indovinata da Filippo Magnini. Nuova canzone indovinata e suonata con le arpe "I'm a Barbie Girl", nuova canzone è "El misto sol" di Alvaro Soler. Grazie a Fiordaliso che dopo aver giocato lascia il programma con una standing ovation del pubblico. Prossimo gioco è il "DJMix": la squadra di Amanda Lear indovina, scrivendo correttamente sia Manu Chao che il nome di Amy Winehouse.

MUSIC QUIZ, DIRETTA E OSPITI PUNTATA 13 GENNAIO 2017: SIMONE MONTEDORO DIVENTA CAMPIONE - Seconda manche di Dj Mix a Music Quiz: la squadra di Debora Villa ha scritto correttamente "Raf" e anche il nome di Ambra Angiolini, i due interpreti delle canzoni mixate dal dj in consolle. Anche la terza manche è vinta da loro con gli Eagle e "hotel California" e poi i Red Hot Chili Peppers. Con 61 punti si aggiudica la puntata la squadra di Debora Villa assieme a Simone Montedoro, Filippo Magnini e Iva Zanicchi. Adesso, in questa squadra, ci sarò la sfida finale: il più bravo vincerà il disco d'oro di plastica. A lei la categoria dei Musical e 9 risposte corrette, anche con qualche aiutino. Per Simone la categoria è "Divi": 13 risposte corrette per lui. Debora Villa dovrà mettersi alla prova con la categoria degli "Anni '90" con i suoi grandi successi: 90 secondi anche per lei e 10 risposte corrette. Per Filippo Magnini c'è la categoria "Anni 2000": 11 risposte. Allora con 13 punti il campione di Music Quiz è Simone Montedoro.

MUSIC QUIZ, DIRETTA E OSPITI PUNTATA 13 GENNAIO 2017: GIORGIA SURINA VS DEBORA VILLA , AMADEUS IMITA AMANDA LEAR - Nuova sfida a Music Quiz: questa volta a sfidarsi sono Giorgia Surina e Debora Villa, rappresentanti delle due squadre l'una con l'altra. Il gioco consiste nell'ascoltare una serie di canzoni di seguito di cui viene fatto sentire solo l'inizio e poi una lavagnetta su cui scrivere gli interpreti di queste canzoni. Entrambe sono riuscite a rispondere correttamente a 5 canzoni su 6, sbagliando solo l'ultima che non sono riuscite a riconoscere scrivendo in realtà un nome sbagliato. Il prossimo gioco è davvero bellissimo: Aldo Giovanni e Giacomo quiz, con la canzone cantata proprio dal trio comico più amato. La canzone era "Si può dare di più" del 1987 cantato da Morandi, Tozzi e Ruggieri. Amadeus poi, per fare una sorpresa ad Amanda Lear, le mostra il video di quanto l'ha imitata a Tale e Quale Show di Carlo Conti. Si continua ancora a indovinare gli interpreti delle canzoni. Si continua con "Cover improbabili".

MUSIC QUIZ, DIRETTA E OSPITI PUNTATA 13 GENNAIO 2017: BIAGIO IZZO RECITA INSIEME A LUCA WARD - A Music Quiz si torna indietro nel tempo: con Dracula, del 1958, Pupo e Simone cantano alle loro due squadre alcuni brani con in bocca i finti dentro di Dracula che impediscono loro di cantare correttamente. La squadra di Amanda Lear riesce a indovinare "Come prima" di Tony Dallara. Anche "Diana" di Paul Anka viene indovinata dalla squadra con Biagio Izzo e Giorgia Surina. Altra sfida, ancora alla caccia degli interpreti delle canzoni. Questa volta il gioco prevede ascolto di brani molto velocizzati rispetto alla loro andatura normale e quindi la difficoltà aumenta. Dopo essersi sfidati con tante canzoni, arriva il momento di Luca Ward che va a interpretare recitando dei famosissimi brani. Insieme a Biagio Izzo, che sale sul palco insieme a Ward, la canzone recitata è il Maestro di Violino del 1975 cantata da Domenico Modugno e indovinata da Pupo e dalla sua squadra, che riesce così ad aggiudicarsi il punto.

MUSIC QUIZ, DIRETTA E OSPITI PUNTATA 13 GENNAIO 2017: PUPO E SIMONE COME DRACULA - Secondo brano per il gruppo Folk Agerola è Come scena el corazon di Gigi D'Alessio del lontano 2000. Si continua ancor a Music Quiz con un altro gioco, il "nonno quiz" che ricorda molto il "bimbo quiz" fatto in precedenza. Il primo è nonno Antonio che canta "The Wild Boys" dei Duran Duran. Altra canzone, questa volta interpretata da Raffaella Carrà. Per la prossima sfida viene chiamato Pupo a suonare uno "strumento", anche se in questo caso si tratta di un semplice xilofono colorato per bambini. La prima canzone è "sarà perché ti amo", scritta direttamente da Pupo nel successo dei Ricchi e Poveri del 1981. Tornati dalla pubblicità si ricomincia subito a giocare con la musica, le due squadre sono vicine nel punteggio e tutto è in equilibrio. Riuscirà il prossimo gioco a stabilire una distanza maggiore tra i due team? Ecco che, quindi, la sfida continua: si torna indietro di molti anni, fino ad arrivare al rock and roll degli anni 50 e 60. Ecco che sul divano rosso di music quiz, Amadeus fa accomodare Pupo e Simone per parlare di cinema. Nel 1958 c'era Dracula: i due si travestono e cantano una canzone con i finti denti di dracula in bocca

MUSIC QUIZ, DIRETTA E OSPITI PUNTATA 13 GENNAIO 2017: ARRIVA FIORDALISO E SFIDA SUBITO PUPO - Altro nuovo gioco a Music Quiz è "Bimbo Mix": il primo bambino a cantare il brano è Josè, con "Thriller" di Michael Jackson, il secondo bambino, Cristiano, elegantissimo in camicia e papillon, canta "Con te partirò" di Andrea Bocelli, il bellissimo successo del 1995. Per la sfida "StarCover" arriva Fiordaliso, pronta a cantare alcuni successi. Fiordaliso, dopo aver cantato tre canzoni, viene invitata da Amadeus a partecipare al gioco nella squadra di Iva Zanicchi, Debora Villa, Filippo Magnini e Simone Montedoro. Parte subito il gioco "Faccia a Faccia": Fiordaliso dovrà sfidare Pupo, Fiorda dà a Pupo la categoria Tradimenti e lui ne riesce a trovare 7, quindi 7 punti per la sua squadra; mentre Pupo ricambia con la categoria Bollino Rosso. Fiordaliso riesce a indovinarne 6. /-6, vince Pupo. Altra sfida, i "Nomi improbabili" con l'arrivo di un corpo folcloristico di Napoli che parte subito con YMCA del Village People.

MUSIC QUIZ, DIRETTA E OSPITI PUNTATA 13 GENNAIO 2017: AMANDA LEAR E DEBORA VILLA SONO I DUE CAPITANI - a Music Quiz parte la prima sfida, utile a decretare i due più bravi, cioè i due concorrenti che poi diventeranno i capitani delle due squadre e sceglieranno uno alla volta i componenti del loro team. La prima canzone è "Nessuno mi può giudicare" di Caterina Caselli...ma Biagio Izzo scrive Pupo come cantante della canzone. Seconda canzone, per pupo Beyoncè ha duettato con "J-Ax" e non con Jay Z, come invece corretto. Dopo anche la terza canzone, la cui risposta era "Claudio Baglioni", decretano Amanda Lear come primo leader e capitano della squadra. Per trovare il secondo si deve fare uno spareggio. A rispondere correttamente è Debora Villa con "Caparezza" che interpreta Fuori dal tunnel del lontano 2003. Amanda Lear sceglie Biagio Izzo, Pupo e Giorgia Surina, mentre Debora Villa ha fatto la sua squadra con Magnini, Iva Zanicchi e Simone Montedoro. Si inizia subito con il gioco: indovinare l'artista della canzone suonata dai due artisti con i piedi. Secondo gioco, indovina il film.

MUSIC QUIZ, DIRETTA E OSPITI PUNTATA 13 GENNAIO 2017: INIZIA LA QUARTA PUNTATA - Inizia la quarta puntata di Music Quiz, il divertente programma in prima serata di Rai 1 condotto da Amadeus: la musica la farà da padrona, come sempre, a suon di sfide e battaglie tra le due squadre. Questo venerdì ci sono grandi nomi nello studio del conduttore: Amanda Lear, Iva Zanicchi, Debora Villa, Giorgia Surina, Pupo, Biagio Izzo, Simone Montedoro e Filippo Magnini. Chi si aggiudicherà la puntata? Chi riuscirà a vincere? Vi ricordiamo che sarà possibile seguire la messa in onda di Music Quiz anche in streaming video sul web grazie al sito RaiPlay che mette a disposizione la diretta ufficiale: per vederla basta cliccare qui. Tra i momenti più apprezzati del programma sicuramente l'interpretazione di Luca Ward che reciterà alcune canzoni come se fossero testi teatrali. Sui social arrivano già i primi commenti e gli auguri da parte dei fan: "In bocca al lupo a @SebaAmadeus per la 4° Puntata di #MusicQuiz", scrivono infatti su Twitter.

MUSIC QUIZ, DIRETTA STREAMING QUARTA PUNTATA 13 GENNAIO 2017 - Tra pochissimo il piccolo schermo di Rai 1 manderà in onda il quarto appuntamento con Music Quiz, il nuovo programma guidato da Amadeus che vede due squadre composte da quattro vip ciascuna fronteggiarsi, mettendo in campo tutta la loro conoscenza musicale. Ad ogni passo dovranno infatti cercare di indovinare il nome dell'artista che ha cantato il brano appena partito in studio. Non mancheranno, come sempre, le difficoltà, e neanche l'apprezzatissima presenze di Luca Ward (noto attore e doppiatore) a cui toccherà il compito di recitare alcuni testi di brani scelti per il programma.

MUSIC QUIZ, ANTICIPAZIONI E OSPITI QUARTA PUNTATA 13 GENNAIO 2017 - Torna in scena Music Quiz, il programma dedicato al mondo della musica e guidato da Amadeus sul piccolo schermo di Rai 1: in occasione della festa dell'Epifania dello scorso venerdì la trasmissione si era presa un momento di pausa, lasciando spazio all'appuntamento speciale di Affari Tuoi Lotteria Italia guidato da Flavio Insinna. Annunciati anche gli ospiti di questa nuova puntata ovvero: Amanda Lear, Iva Zanicchi, Debora Villa, Giorgia Surina, Pupo, Biagio Izzo, Simone Montedoro e Filippo Magnini.

MUSIC QUIZ, ANTICIPAZIONI QUARTA PUNTATA 13 GENNAIO 2017: PUPO SARÀ TRA GLI OSPITI? - C’è grande curiosità a proposito della quarta puntata di Music Quiz pronta a prendere il via stasera, venerdì 13 gennaio 2017, sul piccolo schermo di Rai 1. I nomi di coloro che andranno a comporre le due squadre guidate da Amadeus non sono ancora stati annunciati, anche se un tweet di Pupo (all’anagrafe Enzo Ghinazzi) lascia qualcosa da intendere. Questa mattina, infatti, il cantautore e paroliere ha scritto sulla sua pagina Twitter ufficiale: “#stasera su @RaiUno #musicquiz #amadeus #danonperdere”. Significa che sarà lui uno degli otto volti del mondo dello spettacolo (e non solo), pronti a fare capolino nello studio della trasmissione dedicata alla musica? O che semplicemente Pupo si metterà comodo sul divano di casa propria per guastarsi la nuova proposta di casa Rai che ha già convinto il pubblico? Per scoprirlo non resta che sintonizzarsi su Rai 1 dalle 21.15: clicca qui per vedere il tweet di Pupo direttamente dalla sua pagina social ufficiale.

MUSIC QUIZ, ANTICIPAZIONI QUARTA PUNTATA 13 GENNAIO 2017: L’INDOVINELLO DEL PICCOLO GABRIELE, VIDEO - Saranno nuovamente otto i volti pronti a mettere alla prova tutte le loro conoscenze e i loro ricordi in ambito musicale stasera a Music Quiz: il programma guidato da Amadeus torna in scena con il quarto appuntamento in scaletta, e lo fa come sempre ponendo sul percorso alcune difficoltà in più. Lo scopo di ogni squadra è indovinare il maggior numero possibile di nomi di artisti ai quali appartengono i brani che vengono ascoltati in studio. Molte delle canzoni, però, vengono proposte in versioni totalmente ‘inedite’ e difficili da interpretare: per esempio, vengono fatte ascoltare in cuffia a dei bambini che dovranno poi cantarle a loro volta. Sulla pagina Facebook ufficiale di Music Quiz è stato condiviso il video del piccolo Gabriele, che ripropone “50 Special” dei Lunapop mentre la ascolta a sua volta: chi era riuscito ad indovinare? Clicca qui per vedere il post con il video direttamente dalla pagina Facebook ufficiale di Music Quiz.

MUSIC QUIZ, ANTICIPAZIONI QUARTA PUNTATA 13 GENNAIO 2017: GLI OSPITI E LO STREAMING - Quali sono stati tutti gli ospiti delle precedenti puntate di Music Quiz? Lo spettacolo andrà in onda oggi, 13 gennaio 2017 con la sua quarta puntata. Durante il corso del primo appuntamento, il team vincitore era composto da Vladimir Luxuria, Gabriele Cirilli, Anna Safroncik e Flavio Parenti, contro il team perdente formato invece da Max Tortora, Deborah Iurato, Claudia Pandolfi e Fabio Troiano. Ecco tutti gli altri ospiti a seguire: Lorella Cuccarini, Valentina Corti, Massimo Ciavarro, Sergio Friscia, Nicola Savino, Massimo Ghini, Maria Grazia Cucinotta, Michela Andreozzi, Tullio Solenghi, Serena Rossi, Flavio Montrucchio, Gloria Guida, Lucrezia Lante della Rovere, Paola Perego, Paolo Conticini e Roberto Farnesi.

MUSIC QUIZ, ANTICIPAZIONI E OSPITI QUARTA PUNTATA 13 GENNAIO 2017: ASCOLTI TV BUONI, AMADEUS CONVINCE - Music Quiz torna in pista anche questa sera, venerdì 13 gennaio 2017, sulla rete ammiraglia di Casa Rai. Dopo la pausa natalizia, il programma musicale condotto da Amadeus tornerà in scena a suon di musica. Buoni gli ascolti TV dei precedenti tre appuntamenti che hanno consacrato la trasmissione come show del weekend. La prima puntata infatti, ha visto come vincitore assoluto Gabriele Cirilli e si è portata a casa ascolti pari a 3.754.000 telespettatori con share del 17,80%. La seconda puntata andata in onda il 23 dicembre 2016 invece, ha visto vincere Lorella Cuccarini e totalizzare 3.089.000 di utenti con share del 15,09%. La terza puntata trasmessa il 30 dicembre 2016 invece, ha visto come vincitrice assoluta Gloria Guida e si è portata a casa 3.100.000 di telespettatori con uno share pari al 14,20%. Come andrà l'appuntamento di questa sera? A seguire scopriremo gli ospiti in gara che formeranno i due team e gli ospiti speciali dopo un primo appuntamento con Al Bano, un secondo con I Ricchi e Poveri ed un terzo con Orietta Berti e la partecipazione (per tutte le tre puntate) di Luca Ward. Quali saranno i nuovi ospiti che canteranno all'Auditorium Rai di Napoli?

