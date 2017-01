NICOLE KIDMAN E DONALD TRUMP / L'attrice appoggia il Presidente eletto degli Stati Uniti:"Lasciatelo lavorare" (oggi, 14 gennaio 2017)

NICOLE KIDMAN E DONALD TRUMP, L'ATTRICE DALLA PARTE DEL PRESIDENTE ELETTO:"LASCIATELO LAVORARE" (OGGI, 14 GENNAIO 2017) - Dopo essersi lamentato della parata di stelle dello spettacolo schieratesi a favore di Hillary Clinton, il presidente eletto degli Stati Uniti d'America, Donald Trump, incassa il pesante appoggio di Nicole Kidman. L'attrice, che possiede la doppia nazionalità statunitense e australiana, è stata intervistata dalla Bbc, e ai suoi microfoni ha invitato gli americani a far lavorare il successore di Obama:"Sono sempre reticente a fare un commento di tipo politico. Non ne ho mai fatto riguardo l'America o l'Australia. Mi baso sui problemi. Commento le cose che mi appassionano. Dunque lui ora è stato eletto, e noi come paese abbiamo necessità di sostenere sempre chi è il presidente, perché è ciò su cui il paese si fonda. Qualunque cosa sia successa lui è lì, e andiamo avanti. Per quanto mi riguarda io sono molto, molto impegnata per i problemi delle donne". In una più recente intervista a Access Hollywood, la Kidman ha leggermente corretto il tiro rispetto a quello che era stato già catalogato come un endorsement. La vincitrice dell'Oscar ha infatti spiegato:"Stavo cercando di sottolineare che credo nella democrazia e nella Costituzione americana. È così semplice. Sono fuori da questo ora. Questo è quello che ho detto, ed è molto semplice".

