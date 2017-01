Oroscopo 2017 / Paolo Fox, previsioni di oggi 14 gennaio 2017 a LatteMiele: Bilancia, Cancro, Sagittario, Scorpione, Ariete, Pesci e gli altri segni

OROSCOPO PAOLO FOX 2017 PREVISIONI DI OGGI 14 GENNAIO 2017 A LATTEMIELE: SEGNO PER SEGNO - Paolo Fox ha portato nuovamente in onda sulle frequenze di LatteMiele il suo oroscopo nel solito spazio a lui dedicato. L'Ariete partirà in questa giornata con un'energia davvero positiva che però può portare a scaldarsi facilmente. Per il Toro è un momento di stress eccessivo e bisogna per forza affidarsi alla tranquillità per evitare facili problemi. I nati sotto il segno del Cancro dovranno fare attenzione con i soldi perchè qualche spesa eccessiva potrebbe portare a dei problemi più grandi di quanto ci si possa aspettare. il Leone si deve liberare per forza dalle tensioni, ma per fare questo dovrà aspettare il mese di febbraio e ormai non manca tanto. Il Capricorno deve cercare nuovi soci per una nuova azienda che parte e una situazione che potrebbe generare felicità ma anche tanti problemi. I Pesci hanno bisogno di fare le cose oggi perchè domani potrebbe essere già troppo tardi. Ci saranno dei miglioramenti, ma le emozioni al momento potrebbero anche essere troppe.



TUTTI I SEGNI - ARIETE: Parte con una buona energia questo periodo, ma è un'energia che può rasentare la rabbia, soprattutto se qualcuno è rimasto vittima di un piccolo disagio in amore. I prossimi mesi saranno decisivi per una storia che non va. Questo è un periodo importante, ma è anche un periodo di sofferenza e decisioni drastiche. TORO: Come ieri oggi i nati sotto questo segno zodicalae sono sottoposti ad un momento di stress. Attenzione a non esporsi troppo. Chi aveva fatto progetti in grande stile deve ridimensionare le spese in vista della seconda parte dell'anno. Importante adesso pensare all'amore. GEMELLI: Sono un pò turbati per quanto sta succedendo nel lavoro, perché bisogna dimostrare quanto si vale. Attenzione anche in amore che adesso fa le bizze. Attenzione a chi è ambiguo. CANCRO: In questo momento è possibile qualche spesa di troppo. Attenzione a non isolarti. Deve fare una scelta importante sia in amore che nelle amicizie, entro poche settimane si concludono condizioni che sono state oggetto di qualche dubbio. In ambito professionale entro aprile o maggio bisogna chiudere e fare delle scelte. LEONE: Accordi e soluzioni. Febbraio libera da tante tensioni. è il periodo di grande saggezza. Febbraio, marzo e aprile sono mesi utili per i sentimenti e per chi vuole fare un passa avanti nel lavoro. VERGINE: é un segno in crescita, la logica in amore non aiuta. Ecco due giornate che aiutano chi deve affrontare un problema. L'amore è lontano perché qualcuno è troppo indaffarato nel fare altro. BILANCIA: Riprende quota. Non bisogna rimandare ad oggi situazioni fonte di disagio e discussioni inutili. Si vive un periodo di trasformazioni, ma chi è al passo con i tempi può fare molto per il proprio futuro. SCORPIONE: Non si deve dare spazio a persone polemiche. Chi riceve un messaggio ambiguo in amore è molto teso. Molto bella la seconda metà dell'anno, periodo di aggiustamenti e contatti positivi. Un pò in calo la fisicità. SAGITTARIO: Chi vuole portare avanti un progetto, è giusto mettersi in moto da febbraio. In questo momento però nulla parte, c'è una situazione apparente di stallo. Si deve essere più attivi con le persone che vi vogliono bene ma dovrete verificare un rapporto con pesci e gemelli. CAPRICORNO: Bisogna cercare nuovi soci e collaboratori. Attenzione al danaro. Amore importante, domenica giornata di recupero. ACQUARIO: Oggi tutto da fastidio. Non è un oroscopo difficile ma ricco di ansie, che non fanno dormire bene. C'è un conto da saldare in amore o con eventi che ultimamente hanno portato del nervosismo. PESCI: Qualsiasi cosa da dire bisogna parlare oggi, da domani ci sarà un lieve calo. Questo sabato comporta un miglioramento per le emozioni e i contatti. All'improvviso si può sbloccare una situazione dal punto di vista legale. Un incontro non certo va favorito sia in amore che sul lavoro.

© Riproduzione Riservata.