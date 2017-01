PARLIAMONE... SABATO/ Anticipazioni: tv e cronaca nera, Paola Perego ospita Fiorello. La vita da sogno di Camilla Lucchi, foto (Oggi, 14 gennaio 2017)

PARLIAMONE... SABATO, ANTICIPAZIONI E OSPITI 14 GENNAIO 2017: TV E CRONACA NERA, PAOLA PEREGO ACCOGLIE FIORELLO. LA VITA DA SOGNO DI CAMILLA LUCCHI, FOTO - Saranno tanti gli argomenti di cui si occuperà oggi Paola Perego nella nuova puntata di Parliamone... sabato. Ci sarà spazio nel corso del programma di Rai Uno, in onda alle 16.40, per discutere di attualità e di come venga raccontata dalla televisione: si sta forse andando oltre? Clicca qui per il tweet. Negli ultimi giorni, infatti, sono scoppiate diverse polemiche per il modo in cui i programmi televisivi stiano raccontando i fatti di cronaca nera, descrivendoli con dovizia di particolari. Questo aspetto è stato denunciato da Fiorello, secondo cui la cronaca nera non dovrebbe essere trattata a tutte le ore e per fare ascolti. Fiorello prenderà parte al dibattito a Parliamone... sabato in compagnia di Marco Liorni, conduttore di La Vita in Diretta, e della blogger Selvaggia Lucarelli, che negli ultimi giorni ha aspramente criticato Barbara d'Urso per come ha affrontato i casi di violenza sulle donne e l'Isola dei Famosi per la scelta di puntare su Stefano Bettarini come inviato per la ben nota bufera scoppiata durante il Grande Fratello Vip a causa delle dichiarazioni sulla fine del matrimonio con Simona Ventura. In studio anche la criminologa Roberta Bruzzone, la cui popolarità è inevitabilmente legata ai casi di cronaca nera. Nel corso di Parliamone... sabato, però, si affronteranno anche temi più "leggeri": nello studio di Paola Perego ci saranno anche Camilla Lucchi, l'ereditiera diventata famosa grazie a Rich Kids, Riccanza e a diverse ospitate televisive (clicca qui per il suo messaggio), la modella Margot Ovani, ex naufraga dell'Isola dei Famosi (qui il suo annuncio), e la Marchesa Daniela del Secco d'Aragona, che recentemente abbiamo avuto modo di seguire a Selfie (clicca qui per il suo post). A Parliamone... sabato, dunque, si parlerà anche di stile e soprattutto di vite da sogno, quelle a cui aspirano tutti e che possono godersi in pochi.

