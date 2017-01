PRESADIRETTA, IL SACCO DI ROMA E L'INQUINAMENTO LUMINOSO: REPLICA DELLE DUE INCHIESTE SU RAI 3 (OGGI, 14 GENNAIO 2017) - Oggi, sabato 14 gennaio, va di nuovo in onda Presadiretta: verrà trasmessa la replica integrale della prima puntata del programma di Rai3. In attesa di scoprire le nuove inchieste, attese per lunedì, verrà riproposto "Il Sacco di Roma", il viaggio tra gli sprechi della Capitale. Il programma Presadiretta si è occupato, infatti, delle opere incompiute, del cemento selvaggio, della parentopoli nel settore dei trasporti pubblici, senza trascurare l'eterna emergenza nella gestione dei rifiuti. La giornalista Giulia Bosetti ha curato l'inchiesta su Roma: nel mirino è finita la sindaca Virginia Raggi, che aveva promesso di mettere in ordine i conti della Capitale e aveva fondato la sua campagna elettorale su temi come la trasparenza e la legalità. La Raggi, che aveva denunciato la politica della corruzione e lamentato la mancanza di controlli nel Campidoglio, travolto dallo scandalo di Mafia capitale, si è vista bocciare il bilancio di previsione 2017-2019 dall'Oref, l'organo di revisione economico-finanziaria del Comune. Inoltre, il braccio destro di Virginia Raggi, Raffaele Marra, è finito in carcere. Una situazione complessa, dunque, quella nella quale si trova Roma e la sua sindaca, con la Giunta del Movimento 5 Stelle che fatica a trovare stabilità politica. Nella seconda parte di Presadiretta, l'attenzione è rivolta all'inquinamento luminoso. L'Italia vanta purtroppo un triste record, cioè quello di territorio più inquinato dal punto di vista dell'illuminazione con il risultato drammatico che otto italiani su dieci non riescono a vedere il cielo stellato. Clicca qui per la clip sulla prima inchiesta.

