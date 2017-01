Priyanka Chopra/ Incidente sul set di Quantico e commozione cerebrale: riprese a rischio? (Oggi, 14 gennaio 2017)

PRIYANKA CHOPRA, INCIDENTE SUL SET DI QUANTICO: COMMOZIONE CEREBRALE PER LEI E RIPRESE SOSPESE (OGGI, 14 GENNAIO 2017) - Brutte notizie per i fan di Quantico e della sua stella, Priyanka Chopra. La bella modella e Miss Mondo nel 2000 è stata vittima di un incidente proprio mentre si trovava sul set della serie ABC giunta alla sua seconda stagione. Secondo quanto riporta TMZ sembra che l'attrice sia stata ricoverata al pronto soccorso nella tarda notte di giovedì in seguito ad una rovinosa caduta che l'ha portata a sbattere la testa. Secondo il famoso sito di gossip americano sembra che l'attrice sia stata rimandata a casa qualche ora dopo con quella che è stata definita una leggera commozione cerebrale. Priyanka Chopra sta riposando a casa e nalla giornata di ieri, venerdì 13 gennaio, non è stata presente ad un evento in cui doveva promuovere la serie presto nuovamente in onda in Patria e, a marzo, anche su Fox di Sky. Al momento le riprese sono sospese e come lo stesso portavoce dell'attrice della serie, presto anche sul set di Baywatch, ha riferito, sembra che tornerà a lavoro la prossima settimana. Attualmente l'attrice e i suoi colleghi si trovavano sul set della serie per le riprese di alcuni degli episodi che comporranno la seconda parte della seconda stagione in corso, quelli che porteranno all'atteso finale in onda il prossimo maggio. Per fortuna i fan possono tirare un sospiro di sollievo perchè non solo l'attrice tornerà sul set ma è confermatissima anche la sua partecipazione al nuovo Baywatch. Solo un brutto spavento per tutti ma da lunedì si torna in pista e, soprattutto, a caccia di terroristi.

© Riproduzione Riservata.