RICCARDO MARCUZZO / In sfida per provvedimento disciplinare, sarà eliminato? (Amici 16, pomeridiano 14 gennaio 2017)

RICCARDO MARCUZZO, IL GIOVANE CONCORRENTE DEL TALENT DI CANALE 5: IL PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE (AMICI 16, POMERIDIANO 14 GENNAIO 2017) – Quest’oggi dopo la pausa natalizia, ritorna l’appuntamento su Canale 5 con il talent Amici giunto alla sua sedicesima edizione ed ovviamente condotto da Maria De Filippi. Tra i protagonisti più attesi c’è il giovane cantante milanese Riccardo Marcuzzo per il quale, però, il ritorno delle vacanze rischia di essere particolarmente indigesto. Infatti, il 17enne nato a Segrate sarà in sfida questo pomeriggio per un provvedimento disciplinare che si è reso necessario in quanto durante le prove, contravvenendo a quanto riportato sul regolamento, Riccardo ha tolto di proposito il microfono per non far ascoltare alla redazione alcune parole dette nell’ambito di una discussione. Insomma, Riccardo quest’oggi dovrà dare il proprio meglio per non rischiare di perdere quel banco per il quale ha lavorato duramente gli ultimi mesi.

RICCARDO MARCUZZO, IL GIOVANE CONCORRENTE DEL TALENT DI CANALE 5: IL PERCORSO (AMICI 16, POMERIDIANO 14 GENNAIO 2017) – Riccardo Marcuzzo à nato a Segrate nel mese di aprile del 2002 ma attualmente vive a Pessano Con Banago in provincia di Milano. È una sorta di enfant prodige giacché scrive canzoni da quanto ha sette anni. La sua passione per il mondo dello spettacolo lo ha portato a studiare teatro e prendere lezioni di canto, arricchendo così il proprio bagaglio artistico. I suoi idoli sono Cesare Cremonini e Tiziano Ferro e dopo aver preso parte ad un concorso milanese ha pubblicato un primo cd con il quale ha ottenuto un buon riscontro. Diventato un vero e proprio idolo delle ragazzine, dopo essere riuscito a superare la fase di casting del programma, il 26 novembre ha sfidato Shady avendo la peggio per poi rifarsi la settimana successiva con Lo Strego battuto per 3-2 ma per via della sconfitta della sua squadra è stato costretto ad una sfida immediata con Patrick. Infine, nell’ultimo appuntamento pre festività natalizie ha vinto una sfida di inediti sempre con Lo Strego.

