RIO 2: MISSIONE AMAZIONIA/ Su Italia 1 il film d'animazione diretto da Carlos Saldanha

Il cartone animato è in onda su Italia 1 in prima serata

RIO 2: MISSIONE AMAZZONIA, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 14 GENNAIO 2017: IL CAST - Rio 2: missione Amazzonia è il film in onda su Italia 1 oggi, sabato 14 gennaio 2017 alle ore 21.10. Una pellicola d'animazione realizzata nel 2014 e diretta da Carlos Saldanha (L'era glaciale, L'era glaciale 2 e 3, Robots) e prodotto dai Blue Sky Studios. Rio 2: missione Amazzonia è il seguito del film Rio, diretto nel 2011 dallo stesso Saldanha. Il regista, originario del Brasile, intesse in questi film una vera dichiarazione d'amore per la sua città natale, Rio de Janeiro. In questo secondo capitolo l'ambientazione viene però capovolta, con il passaggio dalla città e dal mondo degli animali domestici a quello dell'Amazzonia popolata da creature selvatiche. Entrambi i film sono stati distribuiti nei cinema anche in versione 3D. Nel 2015 Rio 2 è stato candidato ai Kid's Choice Awards come miglior film d'animazione. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film d'animazione.

RIO 2: MISSIONE AMAZZONIA, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 14 GENNAIO 2017: LA TRAMA - In Rio 2 ritornano Blu e Jewel, i due ara macao blu già protagonisti della pellicola precedente, insieme ai loro 3 figli, Bia, Tiago e Carla. La famiglia vive una tranquilla vita domestica a Rio de Janeiro, quando Jewel decide di insegnare ai figli a vivere da veri uccelli selvatici, e quindi spinge la famiglia a tornare in Amazzonia. Lì Blu si troverà ad avere a che fare con i nuovi vicini e tenterà di adattarsi alla vita selvatica, che non ha mai conosciuto in passato, mentre Jewel e i piccoli sentono l'irresistibile richiamo della natura. Ritorna anche Miguel, il grande cacatua ciuffogiallo del primo film, anche se l'antagonista che Blu deve affrontare è suo suocero Eduardo, leader degli ara macao blu selvatici e molto critico nei confronti di Blu e delle sue abitudini da animale domestico. Intanto Roberto, un uccello selvatico, si interessa sempre di più a Jewel suscitando le gelosie di Blu. Punti forti della pellicola rimangono, come nella precedente, il lato comico e soprattutto il taglio spettacolare degno di un musical.

