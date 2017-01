Replica C'è posta per te e diretta streaming, seconda puntata 14 Gennaio 2017: quali ospiti ci saranno in studio?

Replica C'è posta per te e diretta streaming, seconda puntata: quali ospiti ci saranno in studio? (Oggi, 14 gennaio 2017) - Come sempre, non mancheranno diverse sorprese per coloro che decideranno di fare capolino nello studio di Maria De Filippi in occasione della seconda puntata di C'è posta per te in programma stasera, sabato 14 gennaio 2017. In particolare, per la serata di oggi sono stati annunciati in qualità di ospiti il trio di tenori Il Volo, composto da Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone, e l’amatissimo attore Gabriel Garko, che qualche tempo fa è tornato in scena ne L’onore e il rispetto e anche nella fiction Non è stato mio figlio. Chi accompagneranno i super-ospiti della conduttrice a C’è posta per te stasera, 14 gennaio? E quali storie ascolteremo?

Per vedere C’è posta per te in streaming e in replica? Basta collegarsi sul portale Mediaset.it per seguirlo in diretta streaming video. In alternativa, in un tempo abbastanza breve a fine programma potrete collegarvi sul portale Mediaset e nella sezione “On Demand” potrete rivedere il programma in replica.

