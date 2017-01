SHADY / Scossa dal messaggio del misterioso Leone, di chi si tratta? (Amici 16, pomeridiano 14 gennaio 2017)

SHADY, LA GIOVANE CONCORRENTE DEL TALENT DI CANALE 5: SCOSSA DAL MESSAGGIO DEL GIOVANE LEONE (AMICI 16, POMERIDIANO 14 GENNAIO 2017) – Tra pochi minuti sulle frequenze di Canale 5 va in onda un nuovo ed atteso appuntamento con il talent Amici di Maria De Filippi giunto alla sua 16esima edizione e alla prima puntata dopo la lunga pausa dovuta alle festività natalizie. Una puntata che si preannuncia scoppiettante non solo per le tante sfide che si consumeranno ma anche per la vicenda che ha visto protagonista la giovane cantante nativa di Milano Shady Fatin Cherkaoui. In particolare, la ragazza che nelle ultime settimane ha visto andare in crisi il rapporto con l’altro cantante milanese Riccardo, è rimasta scossa dopo aver letto sulla Witty Box, un messaggio inviato da un concorrente del talent con nickname Leone. Un messaggio in cui si è alluso alla vita sentimentale della stessa Shady ed in particolare: “Poi lei ha una visione tutta sua delle cose che non risulta essere vera). La giovane cantante dopo averlo letto si è rinchiusa in bagno scoppiando in lacrime. Forse ne sapremo di più quest’oggi.

SHADY, LA GIOVANE CONCORRENTE DEL TALENT DI CANALE 5: IL PERCORSO (AMICI 16, POMERIDIANO 14 GENNAIO 2017) – Shady è nata a Milano da genitori emigranti ma ora vive da sola a Cologno Monzese. Ha una grande passione per il canto a cui ha dato seguito frequentando Ingegneria del suono, il che le permette di prepararsi le basi musicali. Ha avuto l’opportunità di viaggiare tantissimo ed in particolare ha potuto vivere per lunghi periodi in Nuova Zelanda e in Australia. Nel 1998 ha preso parte a quella edizione del concorso canoro per bambini, Lo zecchino d’oro. Ad Amici 16 dopo aver superato la fase di casting ha subito messo le cose in chiaro, dimostrando fin dalle prime battute di avere le capacità di conquistarsi il tanto agognato banco per il canto. Nella prima puntata pomeridiana è andata in sfida proprio con Riccardo riuscendo ad avere la meglio. Nella prima puntata del mese di dicembre per motivi disciplinari è andata in sfida con Angelica riuscendo anche in questo caso ad avere la meglio e soprattutto a salvare il proprio banco. L’unica sfida persa è quella del 10 dicembre al cospetto di Federica.

