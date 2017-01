SONO INNOCENTE/ Anticipazioni puntata 14 gennaio 2017: le storie di Giuseppe Gulotta e Vittorio Raffaele Gallo

SONO INNOCENTE, ANTICIPAZIONI PUNTATA 14 GENNAIO 2017 - Alberto Matano torna sul piccolo schermo di Rai 3 stasera, sabato 14 gennaio 2017, con la seconda puntata di Sono Innocente, il programma che racconta storie di persone che sono state accusate ingiustamente, che da una vita normale e serena si sono trovati catapultati nell’oscurità e nell’incubo, costretti ad affrontare - nonostante siano, appunto, innocenti - la cruda realtà del carcere. Come sempre, il giornalista alla guida della trasmissione ricostruirà passo per passo ogni vicenda, concentrandosi per ciascuno dei protagonisti su tre fasi in particolare: la loro vita prima che l’arresto arrivasse a cambiare completamente tutte le carte in tavola, il periodo trascorso in cella e tutto l’iter giudiziario che ha portato alla scarcerazione per riconosciuta innocenza. Matano si aiuterà con fiction costruite per l’occasione, documenti, interviste e materiale di repertorio: in seguito alla presentazione del caso, anche il protagonista della terribile vicenda entrare in studio, e i telespettatori potranno ascoltare la sua testimonianza diretta. Stasera, a Sono Innocente, il conduttore ospiterà Giuseppe Gulotta e Vittorio Raffaele Gallo. Il primo è stato accusato di aver ucciso due carabinieri all’interno della caserma di Alcamo, ed è rimasto in carcere 22 anni prima di essere liberato. Vittorio Raffaele Gallo, invece, era accusato di aver fatto da basista in due rapine avventure presso l’ufficio postale in cui lavorava. Il periodo in prigrione lo ha spogliato di ogni cosa: è stato costretto a vivere alla Caritas e ha fatto lavori durissimi per mantenersi. Oggi, in prime time, ascolteremo anche le sue parole.

