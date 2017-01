SPECIALE TG5 / 25anni di gloria: con Paolo Bonolis, Enrico Mentana, Carlo Rossella e Clemente Mimun (oggi, 14 gennaio 2017)

SPECIALE TG5, 25 ANNI DI GLORIA: PAOLO BONOLIS CON ENRICO MENTANA, CARLO ROSSELLA E CLEMENTE MIMUN (OGGI, 14 GENNAIO 2017) - Nato come un esperimento mediatico, in contrasto con i colossi della Rai, il Tg5 ha appena festeggiato 25 anni di attività. Ad onorare questo evento Paolo Bonolis che condurrà uno speciale in onda nella seconda serata di oggi, sabato 14 gennaio 2017, su Canale 5. Il conduttore storico di Ciao Darwin ed altri show di successo, vestirà quindi per la prima volta i panni di intervistatore, chiamando in studio i volti storici del tiggì: Enrico Mentana, Carlo Rossella, ora presidente della Medusa Film, e il direttore Clemente J. Mimun, che ricopre questo ruolo dal 2007. Non furono i soli ad assumere le redini del format informativo. Nela prima edizione, infatti, Cristina Parodi si trovava alla conduzione sotto la guida di Mentana e ngli anni si sono susseguite dietro la scrivania nomi come Lamberto Sposini e Cesara Buonamici, oltre che Siria Magri che ha ricoperto il ruolo di vicedirettrice. Durante un'intervista dell'ANSA, Mimum ha ricordato il primo giorno di messa in onda del Tg5, un momento che tutti hanno vissuto con particolare divertimento, nonostante "la partenza grottesca". Indimenticabile la difficoltà di Mentana alla guida, alle prese con servizi compromessi e registrazioni difettose. "Enrico, da esordiente, ha avuto nervi d'acciaio", rivela il Direttore, "pensavamo che sarebbe finita lì, che non avremmo avuto prove d'appello. Invece il giorno dopo scoprimmo di aver battuto il Tg1 al primo colpo". Complice del successo non solo la freschezza dei contenuti, ma anche un approccio più moderno ai servizi, che negli anni ha conquistato sia critiche positive che negative. Non ultima l'accusa, recente, di essere al servizio del governo di Matteo Renzi, smentita dallo stesso Mimun, che di contro ha evidenziato una componente "vecchia" dei contenuti scelti dal competitor Tg1.

