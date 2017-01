STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: C'è posta per te, Rio 2-Missione Amazzonia e Demolition Man (sabato, 14 gennaio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, 14 GENNAIO 2017. Per la prima serata di oggi, sabato 14 gennaio 2017, le reti Mediaset cercano di farci passare una serata serena nonostante il grande freddo e comincia a provarci con Canale 5 che ci offre lo storico programma di Maria De Filippi e poi uno speciale dedicato all'informazione. Animazione a tutto tondo su Italia Uno sia in prima che in seconda serata, mentre Rete 4 ci propone una serata in compagnia prima di Stallone e poi di Bruce Willis. Per chi invece cerca sentimenti e divertimento bisogna volgere la propria attenzione o dalle parti di La 5 o di Mediaset Extra, mentre chi vuole un film italiano degli anni '80 e magari è fan di Carlo Verdone, avrà in Iris una scelta interessante. Sempre di commedia si parla su Italia 2, mentre su Top Crime va in scena una puntata di uno dei crime più importanti degli ultimi anni. Boing punta invece le proprie carte su un cartone animato. A vincere la serata dovrebbe essere ovviamente Maria De Filippi con il suo C'è posta per te. Ma scopriamo nel dettaglio la programmazione della serata.

Su Canale 5 va in onda il programma condotto da Maria De Filippi C'è posta per te, la trasmissione fa ormai parte della storia della televisione italiana e anche questa edizione sarà senza dubbio un grande successo. Anche quest'anno la formula non subisce mutamenti, con storie di gente comune e ospiti famosi a ravvivare la serata. Senza dubbio la trasmissione è indicata per chi ama il modo di condurre di Maria De Filippi e anche per chi cerca storie vere, di gente comune. Chi cerca un bel film di animazione deve fermarsi dalle parti di Italia 1, qui c'è infatti Rio 2-Missione Amazzonia, seguito del fortunato Rio, che ha la caratteristica tipica di tutti i film di animazione di questi ultimi anni, quella di essere adatto sia ad un pubblico giovanissimo che ad un pubblico adulto, grazie ai messaggi veicolati. Se invece quello che si vorrebbe vedere stando comodamente seduti sul divano è un bel film d'azione, ecco che allora si può fare un salto indietro all'inizio degli anni '90 e vedere uno dei film saga di Rocky e Rambo a parte, ha fatto di Sylvester Stallone un attore molto amato e seguito dal pubblico. Stiamo parlando di Demolition Man, pellicola che è un mix d'azione e fantascienza pop e dove l'ironia è senza dubbio ingrediente fondamentale per la riuscita della pellicola. La storia è quella di un poliziotto e un delinquente che si ritrovano a fronteggiarsi dopo quasi 100 anni dalla loro ibernazione, avvenuta sul finire degli anni '90. Abbiamo detto che per chi cerca sentimenti o divertimento bisogna fermarsi dinanzi alle proposte di La 5 e Mediaset Extra, che potrebbero intercettare le proprie necessità. La 5 sceglie uno dei tanti film per la tv che hanno creato e continuano a creare il ciclo di film "Inga Lindstrom". Il titolo del film di stasera è In fuga dal passato. Mediaset Extra invece ci propone una replica delle tante puntate di Colorado, show comico che ha segnato gli ultimi anni delle televisione commerciale italiana. Iris e Italia 2 hanno entrambe scelto la commedia, ma la prima si è affidata a John Candy in Chi più spende...più guadagna, mentre la seconda ha scelto un film del 1989. Cosa succede se un poliziotto si ritrova a vedersi affidato il figlio di una donna che ha arrestato? Questa è la base della storia raccontata ne Il bambino e il poliziotto, risalente pellicola di Carlo Verdone. Su Top Crime c'è invece, come abbiamo già detto in precedenza, una delle serie crime più note degli ultimi anni, ovvero The Closer, mentre su Boing è tempo di cartoni con Dr Slump.