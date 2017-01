STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Cavalli di Battaglia, N.C.I.S Los Angeles e Sono innocente (sabato, 14 gennaio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 14 GENNAIO 2017. Per la prima serata di oggi, sabato 14 gennaio 2017, la programmazione Rai è stata bene organizzata per riuscire a soddisfare ogni richiesta del pubblico di casa. La televisione pubblica si gioca un pezzo da 90 come Gigi Proietti su Rai Uno che ci terrà compagnia anche nel corso della seconda serata, mentre su Rai Due e Rai Tre serie tv, inchieste giornalistiche la fanno da padrona. Per chi vuole un film particolare, fuori dai soliti schemi e anche recente, la scelta migliore rimane assolutamente Mud, che andrà ad animare la serata di Rai 4. Rai 5 si conferma portatrice di cultura e stasera lo farà con un signore di nome Alessandro Barrico, mentre Rai Movie se vogliamo parlare di conferme ci fa capire nuovamente come sia il canale principe dei film per quanto riguarda la televisione pubblica. Rai Premium invece ci fa vedere la replica di una fiction. La domanda su chi vincerà la serata appare quasi banale, perchè considerando la presenza di Gigi Proietti sugli schermi di Rai Uno appare scontata la vittoria della rete ammiraglia del servizio pubblico. Ora è arrivato il momento di guardare con una attenzione maggiore le scelte delle varie reti Rai.

Si parte con Rai Uno, grazie a cui Gigi Proietti è tornato in televisione, a distanza di più di 20 anni. E lo fa con la versione per la televisione dello spettacolo Cavalli di Battaglia, che tra il 2013 e il 2015 ha avuto un grande successo di pubblico in giro per l'Italia e con cui questo grande artista ha festeggiato il mezzo secolo di carriera artistica. Su Rai Due continua l'avventura con lo spin off di NCIS e per la precisione quello ambientato a Los Angeles. Stiamo ovviamente parlando di NCIS Los Angeles, serie che è riuscita a risultare diversa dalla serie madre e che ha ottenuto un buon successo di pubblico sia in patria che al di fuori. Stasera per chi segue Rai Due è assicurata l'adrenalina. E per chi invece dovesse trovarsi a passare dalle parti di Rai Tre? Il canale si conferma attento alle novità e ci porta in dote un nuovo programma, dal titolo Io sono innocente. Il programma ci racconterà, settimana dopo settimana, le storie di persone che sono state ingiustamente incarcerate e che hanno visto la propria vita cambiare dall'oggi al domani le proprie vite, stravolte a volte per anni per il carcere. Se nessuna delle tre trasmissioni scelte dalle prime tre reti Rai non dovesse risultare appagante ecco che allora Rai 4 potrebbe decisamente inserirsi con un'offerta stuzzicante come Mud, film assai recente con Matthew McConaughey e che ha ottenuto un buon riscontro sia a livello di critica che di pubblico. La storia è quella di due ragazzi che vivono nell'America profonda e che si trovano a fare amicizia con un uomo misterioso che sembra essere perseguitato da qualcosa o da qualcuno. La cultura, non sotto forma di cinema, è la grande protagonista di Rai 5 che per questa serata si è affidata a Alessandro Baricco e alle sue Mantova Lectures, un vero e proprio concentrato di cultura che non potrà che allargare i nostri orizzonti intellettuale, e tutto nel giro di solo un'ora e mezza. Rai Premium invece concede giustamente spazio al cinema italiano e lo fa con L'inventore di giochi, pellicola tratta da un libro. A chiusura di questa nostra analisi arriva come sempre il turno di Rai Premium, che aiuta i fan di Che Dio ci aiuti che non sono riusciti a vedere l'ultima puntata. Ovviamente il modo in cui Rai Premium li aiuta consiste nel mandare in onda le due puntate che sono state trasmesse questa settimana su Rai Uno. Tutti coloro che per un imprevisto non sono riusciti a vederla potranno farlo.