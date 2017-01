STASERA IN TV/ Oggi, programmi Sky: Fiorentina-Juventus, Ink Master e Timeless (domenica, 15 gennaio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI SKY DI OGGI, 15 GENNAIO 2017. Per la prima serata di oggi, domenica 15 gennaio 2017, come al solito sui canali Sky il prime time sarà un mix esplosivo, che riuscirà senza dubbio ad incontrare le vostre preferenze. Tra programmi sportivi, serie tv, film che variani dal genere drammatico, al giallo, dalla fantascienza al comico e non mancheranno film d'avventura dedicati ai ragazzi. ma scopriamo nel dettaglio la programmazione della piattaforma satellitare di Sky.

Innanzitutto se siete appassionati di sport, e di calcio nello specifico, potreste decidere si seguire su Sky Sport 1 il posticipo della 20esima giornata del campionato di Serie A, che metterà di fronte la Fiorentina e la Juventus. Su Sky Uno invece andranno in onda due episodi della seconda stagione della serie televisiva Ink Master. Gli appassionati della serie televisiva action-thriller Timeless potranno seguire il sesto episodio della prima stagione sul canale Fox, mentre su Fox Crime verranno trasmesse due puntate dell'altra serie televisiva del momento, vale a dire Dicte, della quale verranno trasmessi i primi due episodi della terza stagione.

Per gli amanti del genere thriller anche Sky Cinema Uno potrebbe rappresentare una valida alternativa, visto che verrà trasmesso il bellissimo film Ronin, interpretato da uno straordinario Robert De Niro e con la presenza di Jean Reno, Jonathan Pryce, Sean Bean e Michael Lonsdale, diretto dal regista John Frankenheimer. Il film Ronin racconta della storia di Sam (Robert de Niro) e del suo gruppo di mercenari che devono sottrarre ad un boss della malavita una valigetta, il cui contenuto resta inizialmente misterioso. Il resto della vicenda sarà una guerra di nervi fra i membri della banda stessa, che sono tentati dalla possibilità di rivendere il contenuto della misteriosa valigetta. Alla fine sarà proprio Sam che dovrà imporsi e prendere in mano la situazione. Su Sky Cinema Hits invece si potrà visionare il settimo film tratto dai racconti gialli dello scrittore Marco Malvaldi. Un film da vedere sul divano con tutta la famiglia è senz'altro Monkey Business, Una scimmietta dispettosa, che andrà in onda sul canale Sky Cinema Family. Per un film piuttosto toccante, su un tema di stretta attualità come lo stalking, dovrete sintonizzarvi su Sky Cinema Passion, dove verrà trasmesso il film Ossessione senza fine, con la partecipazione dell'attore Eric Roberts. Preferite un film leggero e che vi faccia fare anche qualche risata? Allora non esitate a scegliere Sky Cinema Comedy e film Major League, La squadra più scassata della Lega, con gli attori Tom Berenger, Wesley Snipes e Charlie Sheen. Le emozioni non sono finite, perché su Sky Cinema Max c'è la possibilità di vedere il film di fantascienza The Divergent Series: Insurgent.

