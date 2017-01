STASERA IN TV/ Oggi, programmi Sky: The Whispers, Candice Renoir e Quarry - Pagato per uccidere (sabato, 14 gennaio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI SKY DI OGGI, 14 GENNAIO 2017 - Per la prima serata di oggi, sabato 14 gennaio 2017, la piattaforma satellitare Sky ha messo come sempre un' ampia scelta a partire dalle reti Fox, che ci danno modo di vedere diverse serie televisive non troppo note nel nostro Paese e che senza dubbio meritano una visione. Molto interessante è anche la proposta di Sky Atlantic, la quale ha optato per una serie iniziata nel 2016 in USA e che ha raccolto diversi consensi. Gli amanti della cucina potranno divertirsi con le creazioni fatte all'interno di Masterchef. Sky Cinema 1 invece ci fa vedere un film italiano abbastanza recente, mentre Hits ha scelto un horror assai particolare. Family e Passion hanno fatto scelte decisamente interessanti, con film per la famiglia e di denuncia. Max ha scelto invece Bruce Willis. Secondo noi il programma che riuscirà a risultare il più visto di tutta Sky non potrà che essere Masterchef Italia. Ora è il momento di vedere meglio cosa ci attende sulle reti Sky che solitamente prendiamo in esame nella nostra giornaliera guida televisiva.

Come da abitudine si comincia con Fox, dove vedremo il secondo episodio della prima e unica stagione di The Whispers, serie televisiva che pur avendo Steven Spielberg tra i produttori esecutivi non ha avuto troppa fortuna. La storia è quella di un gruppo di bambini le cui menti vengono influenzati dagli alieni e che cominciano a commettere atti e crimini inspiegabili. Su Fox Crime come capita settimanalmente, è il momento delle serie televisive nate e prodotte in Europa. Stasera è il turno di Candice Renoir, questa è una serie a noi abbastanza vicina, visto che è girata e ambientata in Francia. Si tratta, numeri alla mano, di una delle serie di maggior successo in Francia per quanto riguarda gli ultimi anni. Atlantic, se Fox Crime è il canale che ci porta in casa anche la serialità europea, risulta il canale che ci garantisce sempre le serie cult o che sono destinate a diventarlo. Stasera è il turno di Quarry - Pagato per uccidere, serie ambientata negli anni '70, subito dopo la fine della tragica guerra del Vietnam. Su Fox Life è l'ora di Hart of Dixie, serie recente, ma che non ha avuto troppo successo in Italia. Si cambia genere e anche scenario andando su Sky Uno, qui è da poco entrata nel vivo la sesta edizione di Masterchef Italia e stasera il canale ci offre una nuova puntata ricca di spunti interessanti. Per quanto riguarda le pellicole cinematografiche, su Cinema 1 il protagonista assoluto sarà Pieraccioni con il suo Il professor Cenerentolo, film che ha tutte le caratteristiche tipiche dei film del regista toscano e che piacerà a quanto apprezzano la sua comicità leggera. Warn Bodies è invece il film che si potrà vedere su Hits e questa scelta potrebbe essere decisamente appagante, perchè si è di fronte ad un film assai particolare, la cui base è la domanda su cosa succederebbe se uno zombie si innamorasse di un altro zombie. Se un film del genere risulta troppo forte, ecco che Family come sempre aiuta a fare un altro tipo di scelta, stasera vedremo 8 amici da salvare, film che è davvero per tutta la famiglia. Stesso discorso non si può certo fare per La giustizia di una madre, pellicola che è la scelta effettuata da Passion, film in cui una donna è impegnata nella disperata ricerca del figlio e alla fine si convince che a rapirlo sia stato il vicino. Bruce Willis è invece su Max, con un suo recente film d'azione dal titolo Extraction e che piacerà a chi ama questo attore.