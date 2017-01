SUPERMAN II/ Su Italia 1 il film con Christopher Reeve e Gene Hackman, alla regia Richard Lester (oggi, 14 gennaio 2017)

SUPERMAN II, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 14 GENNAIO 2017: IL CAST E LE CURIOSITA' - Superman II, il film in onda su Italia 1 oggi, sabato 14 gennaio 2017 alle ore 13.45, una pellicola fantascientifica realizzato nel 1980 e si ispira al celebre supereroe nato dalla penna di Jerry Siegel e di Joe Shuster. Dietro alla macchina da presa possiamo trovare Richard Lester, ottimo regista statunitense nato a Filadelfia nel gennaio del 1932, tra le pellicole più note della sua filmografia possiamo citare "I tre moschettieri", "Robin e Marian" e "Il ritorno di Butch Cassidy & Kid". Anche il cast che ha preso parte a questa produzione è davvero di ottimo livello, il protagonista ha il volto di Christopher Reeve, sfortunato attore newyorchese mancato nel 2004 a causa delle complicazioni dovute alla brutta caduta da cavallo che lo rese paralitico a soli 43 anni. Prima di allora, il nostro protagonista aveva preso parte a film di ottimo livello come, ad esempio, "I bostoniani"di James Ivory, "Villaggio dei dannati" di John Carpenter e "Rumori fuori scena" di Peter Bogdanovich. Al suo fianco recita il grande Gene Hackman, attore californiano classe 1930 che nel corso della sua brillante carriera è riuscito ad aggiudicarsi ben due premi Oscar, il primo per "Il braccio violento della legge", il secondo per "Gli spietati". Ricordiamo, infine, la presenza di Ned Beatty, attore statunitense che è riuscito a lavorare per alcuni dei migliori registi del suo tempo, tra cui citiamo John Huston, Robert Altman, Alan J. Pakula, Sidney Lumet, Steven Spielberg, Mike Nichols e Antoine Fuqua. Ma scopriamo nel dettaglio la trama del film.

SUPERMAN II, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 14 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Prima della distruzione di Krypton, i criminali Generale Zod (Terence Stamp), Ursa (Sarah Douglas) e Non (Jack O'Halloran) vengono condannati ad essere esiliati nella zona fantasma per sommossa e omicidio. Anni dopo, questa prigione viene mandata in frantumi vicino alla Terra dall'onda d'urto derivata dalla detonazione di una bomba all'idrogeno, lanciata nello spazio da Superman (Christopher Reeve), il supereroe desiderava sventare un complotto terroristico che progettava di far saltare in aria Parigi. I tre criminali kryptoniani si ritrovano quindi finalmente liberi dopo tanto tempo, la luce del sole restaura completamente i loro incredibili poteri. Immediatamente, attaccano alcuni astronauti umani sulla Luna e distruggono per errore la piccola città dell'Idaho East Houston. Dopodiché, i tre criminali viaggiano verso la Casa Bianca e costringono il presidente degli Stati Uniti (EG Marshall) a inginocchiarsi davanti al Generale Zod nel corso di una diretta televisiva internazionale, secondo loro quel gesto rappresenta la resa di tutto il genere umano. Quando il Presidente supplica Superman di salvare la Terra, Zod esige che il supereroe venga a rendergli omaggio, altrimenti la sopravvivenza del pianeta non verrà garantita. Nel frattempo, il Daily Planet manda Clark Kent e Lois Lane (Margot Kidder) alle cascate del Niagara, qui Superman salva un bambino che stava per precipitare dalla scogliera. Lois trova incredibile che Superman si trovi in quella zona ed inizia a sospettare che lui e Clark siano lo stesso uomo. Vuole metterlo alla prova e si getta nel fiume Niagara per portare allo scoperto la sua identità segreta, Clark, però, riesce a salvarla senza mostrare le sue incredibili capacità alla sua bella collega. Quella notte, però, Clark cerca di recuperare il pettine di Lois in un caminetto acceso: quando la giornalista si accorge che la mano del suo amico non presenta alcun segno di ustione, comprende che Clark Kent è in realtà Superman...

