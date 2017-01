Sanremo 2017/ Festival news: tutte le novità della kermesse più attesa dell'anno (oggi, 14 gennaio 2017)

SANREMO 2017, FESTIVAL NEWS: TUTTE LE NOVITÀ DELLA KERMESSE PIÀ ATTESA DELL’ANNO - Come ogni anno, cresce l’attesa per il Festival di Sanremo 2017, un evento famoso in tutto il mondo che ogni anno porta sul palco del teatro Ariston celebrità di rilevanza internazionale. La conferenza stampa dell’11 gennaio ha svelato tutti i retroscena di questa nuova edizione, che sarà condotta per la terza volta da Carlo Conti, assieme a un altro volto amatissimo del mondo della tv: Maria De Filippi. Nella giornata di ieri, Davide Maggio ha svelato, tramite il suo sito, che la conduzione del programma previsto in access prime time sarà affidato a Federico Russo e Tess Masazza, che già a partire dal 29 gennaio saranno al timone di Sanremo News. Gli ospiti ormai certi della kermesse sono Tiziano Ferro, Giorgia, Mika, Ricky Martin ma anche Rag’n’Bone Man, ma il conduttore non esclude la speranza di portare a Sanremo anche altri big, magari direttamente da Hollywood, ma per questo è importante attendere ancora qualche settimana. Come riporta Tv Sorrisi e Canzoni, la novità sarà la scenografia prevista per lo show. Il palco sarà tutto ammodernato e avrà la possibilità di regalare al pubblico infinite combinazioni. Ci sarà, come sempre, la celebre scalinata e non mancheranno telecamere di ultima generazione, alcune controllate a distanza con una tecnologia innovativa, presa in prestito dal mondo dell’aeronautica. È tutto pronto, quindi, per una nuova edizione del Festival della canzone italiana, anche se, nelle prossime settimane, non mancheranno nuove sorprese.

