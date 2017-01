Stefano De Martino / News: soffre per Belen Rodriguez? Il silenzio del ballerino (oggi, 14 gennaio 2017)

STEFANO DE MARTINO, NEWS: SOFFRE PER BELEN RODRIGUEZ? (OGGI, 14 GENNAIO 2017) - Stefano De Martino non è tornato insieme a Belen Rodriguez: nonostante negli ultimi tempi sembrava che i due si stessero riavvicinando, ormai sul loro amore è stata messa una pietra sopra, soprattutto perché a breve - il 24 gennaio - ci sarà la prima udienza del processo di separazione tra i due ex coniugi. Stefano De Martino non ha proferito nemmeno una parola riguardo l'ex negli ultimi giorni, anche se ha smesso di seguirla sui social network: di certo non un buon segno dato che prima continuavano a scambiarsi like su Facebook e Instagram, segno che erano rimasti in buoni rapporti. Stefano De Martino potrebbe essere la persone che più sta soffrendo dato che, nonostante gli abbiano attribuito negli ultimi tempi alcuni flirt, tra i due è quello che non ha nessuno al fianco che possa consolarlo o distrarlo dalla sua ex moglie. Stefano De Martino si è buttato a capofitto nel suo lavoro e per adesso sembra riuscire ad andare avanti come se niente fosse.

STEFANO DE MARTINO, NEWS: SOFFRE PER BELEN RODRIGUEZ? I FAN LO CONSOLANO (OGGI, 14 GENNAIO 2017) - Ovviamente non possiamo avere la certezza che Stefano De Martino stia soffrendo per Belen Rodriguez, ma molti fan sembrano esserne consapevoli e cercano di consolarlo anche se tramite social network. In centinaia stanno scrivendo sulla sua bacheca Instragram e Facebook mostrando tutto il loro supporto e la loro vicinanza, e dicendogli che prima o poi anche lui troverà una persone che, mano nella mano, lo accompagnerà nel cammino della vita. Senza contare che poi Stefano De Martino è un ragazzo molto giovane e di certo non avrà problemi a rifarsi una vita dopo la storia con Belen. Recentemente gli erano stati attribuiti flirt con la bellissima modella Diletta Puecher e con la sorella del tronista di Uomini e Donne Sara Gabriele, ma in molti hanno poi detto che la sua vera fidanzata era la prima. Per adesso nulla di confermato, ma chissà che una volta chiuso il capitolo Belen Stefano non decida di rifarsi una vita sentimentale.

