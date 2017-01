TRONO CLASSICO/ Uomini e donne, anticipazioni e gossip: rifiutato l'invito della redazione? Marco Fantini risponde alle "accuse" (Oggi, 14 gennaio

TRONO CLASSICO, UOMINI E DONNE ANTICIPAZIONI E GOSSIP: MARCO FANTINI RISPONDE ALLE POLEMICHE DEI GIORNI SCORSI (oGGI, 14 GENNAIO 2017) - Nei giorni scorsi si è parlato molto del ritorno di alcuni ex in studio a Uomini e donne tanto che la stessa Raffaella Mennoia ha deciso di rispondere ai fan del trono classico via social. La collaboratrice di Maria De Filippi ha sottolineato che non solo loro che non invitano le ex coppie ma che sono loro che rifiutano di tornare. Tra queste c'è anche quella formata da Marco Fantini e Beatrice Valli. Sembra che i due abbiano rifiutato di tornare in studio proprio adesso che c'è la lieta novella da dare ai fan e nelle scorse ore Marco Fantini ha deciso di rispondere su Instagram chiarendo la sua posizione. Il bel modello ha così risposto: "purtroppo in questo periodo sono occupato tutti i giorni per lavoro e non riesco a liberarmi... in futuro sicuramente ritorneremo dove tutto è iniziato... sorry ma devo dare importanza al lavoro visto che nascerà un baby". A quanto pare non c'è dietrologia nella decisione di dire no a Uomini e donne e alla sua redazione e nessuna lite o delusione da nascondere. Marco Fantini ha detto che presto torneranno in quello studio dove tutto è iniziato, i fan si accontenteranno di questo? Ecco qui la foto postata su Instagram e che contiene la risposta ai commenti dei fan.

TRONO CLASSICO, UOMINI E DONNE ANTICIPAZIONI E GOSSIP: BAGNO DI FOLLA PER CLAUDIO SONA (oGGI, 14 GENNAIO 2017) - La prima parte di questa edizione del trono classico ci ha regalato una delle coppie più amate di Uomini e donne, ovvero quella formata da Claudio Sona e Mario Serpa. I due continuano ad essere al centro dell'attenzione proprio come fu all'epoca per Alessandra e Costantino. L'entusiasmo sembra essere lo stesso, forse per via della novità, forse proprio per le dinamiche della neo coppia e il loro carattere, fatto sta che i più richiesti al momento sono proprio loro e anche ieri sera l'ex tronista sia finito col fare un bagno di folla al nuovo evento al Miami Club di Monsano che si è tenuto proprio ieri sera. Lo stesso tronista nella tarda ora di ieri aveva postato un piccolo video per annunciare l'evento ai fan e confermare di essere in viaggio verso il locale (qui il video). Anche all'interno del club i video e le foto si sono sprecate. Il tronista ha rivelato di essere arrivato in trasmissione per gioco ma di averci messo il cuore finendo col trovare l'amore, ovvero Mario Serpa. Le fan non guardano in faccia nessuno e sono molte quelle che si sono lanciate sul tronista nonostante la sua omosessualità (qui uno dei video postati dai fan). E' inutile dire che la serata è stata un successo e si ripeterà presto alla presenza di Clarissa Marchese, ma Mario Serpa come la prenderà?

TRONO CLASSICO, UOMINI E DONNE ANTICIPAZIONI E GOSSIP: E MARIO SERPA? (oGGI, 14 GENNAIO 2017) - Proprio mentre l'ex tronista di Uomini e donne, Claudio Sona, era in balia dei suoi fan all'evento del venerdì sera, Mario Serpa restava a casa per la felicità dei presenti al club di Monsano. A quanto pare l'ex corteggiatore combatte ancora con influenza e febbre (come ha ampiamente documentato su Instagram) e anche ieri sera è rimasto a casa come un fidanzato fedele farebbe. A dimostrarlo è stato un selfie che lo stesso Mario ha postato sui social (qui la foto) scrivendo: "Modalità pantofolaio ?? #efuorinevica ??#sleep #goodnight". I due si ritroveranno per questo fine settimana o altri impegni li terranno lontani e divisi? Lo scopriremo ai primi selfie della giornata visto che al momento tutto tace.









