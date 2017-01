UNA VITA / Oggi, 14 gennaio non va in onda: arriva un gradito riconoscimento per Sara Miquel, interprete di Cayetana

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 14 GENNAIO 2017: IMPORTANTE RICONOSCIMENTO PER SARA MIQUEL - Tra gli attori più amati della telenovela Una vita ve n'è uno che sicuramente è riuscito a trovare l'approvazione del grande pubblico, ovviamente dal punto di vista della recitazione: si tratta di Sara Miquel, che presta il volto alla cattivissima Cayetana Sotelo Ruz in De La Serna. Nonostante il ruolo negativo che interpreta, la Miquel ha messo in mostra delle doti davvero eccellenti che l'anno portata a svestire i panni di ballerina di musical a quelli di una delle attrici più talentuose di Spagna. A confermare la sua bravura è giunto anche un importante riconoscimento, difficile da ottenere per le interpreti della telenovelas. La Miquel è stata segnalata nella lista degli attori e attrici che si contenderanno il 'Premios Union de Actores y Actrices', un concorso che premia i migliori interpreti spagnoli della televisione, ma anche del cinema e del teatro. Dovremo attendere fino al prossimo 8 febbraio per scoprire se sarà lei la vincitrice, nel frattempo anche i fans italiani potranno votarla attraverso il sito ufficiale della competizione.

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 14 GENNAIO 2017: TERESA E MAURO CONQUISTANO I FANS - Cosa pensano i fans della nuova coppia protagonista di Una vita? Dopo avere conosciuto Mauro a poche ore di distanza dalla morte di German e Manuela, i telespettatori qualche giorno fa hanno scoperto anche il volto della dolce Teresa ovvero la vera e unica Cayetana Sotelo Ruz. Le indagini sembrano non lasciare dubbi a tal proposito, anche se la maestra avrà bisogno ancora di qualche tempo per riportare alla mente il suo passato e le ragioni che l'hanno portata a diventare una bambina senza famiglia. Per il momento, le opinioni dei telespettatori sono molto positive nei confronti di questo nuovo personaggio femminile e di una nuova storia d'amore che, ovviamente, è ancora agli albori. 'Mauro mi sembra molto meno ingenuo di German, mentre Teresa è bellissima e per ora mi piace. Spero che non si dimostri troppo ingenua e cada vittima di Cayetana' , ' La coppia è molto bella, vediamo se riuscirà a farmi dimenticare Manuela e German. Ancora mi brucia la loro uscita, potevano farli partire per Cuba, no?'

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 14 GENNAIO 2017: OGGI LA TELENOVELA NON VA IN ONDA - Una vita oggi non andrà in onda, a differenza di quanto accaduto la scorsa settimana. Dopo il ritorno di Amici di Maria De Filippi, non ci sarà più spazio per la telenovela spagnola che manterrà la sua programmazione soltanto dal lunedì al venerdì, quanto meno fino al termine dell'avventura del talent show. Si tratterà di un grande vuoto per i fans, che dovranno pazientare qualche giorno in più per scoprire se Teresa crederà alla versione dei fatti di Mauro. L'ispettore San Emeterio, infatti, si è detto certo che la maestra da lui conosciuta sia la vera Cayetana Sotelo Ruz, come conferma la cicatrice nel suo ventre, causata dall'appendicite quando era solo una bambina. Se in un primo momento Teresa si era detta contraria a scoprire tale verità, conseguenza di un passato troppo doloroso, improvvisamente in lei il desiderio di conoscere le sue origini si è fatto più forte che mai. Crederà alle parole di Mauro, aiutandolo ad incastrare colei che ha preso il suo posto?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 14 GENNAIO 2017: LE PAGELLE DELLA SETTIMANA, I TOP - Quali sono i personaggi di Una vita che hanno meglio figurato nelle puntate dell'ultima settimana? A chi posso essere dati i voti più alti in pagella? Tra di loro è impossibile non segnalare il nuovo protagonista maschile Mauro, alle prese con le sue indagini relative all'identità della vera Cayetana Sotelo Ruz. San Emeterio è apparso sempre molto sicuro delle sue idee, meritando un bel 7 in pagella. Molto bene anche Victor e Trini, che hanno affrontato le manipolazioni di Lourdes senza rassegnarsi all'evidenza. Entrambi hanno eseguito ulteriori ricerche, scoprendo le vere intenzioni della madre di Maria Luisa. Voto 7 per loro ma dovranno fare attenzione per evitare che la furba signora Palacios finisca per uscire vincitrice anche da questo nuovo scontro. Un discorso a parte merita la nuova protagonista femminile Teresa: è ancora presto per esprimersi a tal proposito, anche se fino a questo momento la maestra è apparsa un po' troppo ingenua. Ci fermiamo ad un 6 politico, sperando che non si dimostri una nuova Manuela, spesso assurda nelle sue scelte.

