UOMINI E DONNE / Gossip e anticipazioni: Lucas Peracchi risponde ancora… di male in peggio! (oggi, 14 gennaio 2017)

UOMINI E DONNE, TRONO CLASSICO ANTICIPAZIONI E GOSSIP: LUCAS PERACCHI NON SI LASCIA INTIMORIRE E PARLA ANCORA (OGGI, 14 GENNAIO 2017) - Lucas Peracchi ha concluso la sua esperienza con il trono classico di Uomini e Donne proprio malamente. Dopo essersi messo d'accordo - in base a ciò che lui racconta - con Tara Gabrieletto, l'ex tronista ha iniziato a sentire telefonicamente la sua probabile scelta di quel periodo, la giovane Giulia Carnevali. I due ragazzi, senza comunicare nulla alla redazione del programma approfittando della buona fede della stessa, hanno avuto modo di interagire tra loro più di una volta e, Lucas, ha preso in giro anche la ragazza. L'ex tronista infatti, le aveva chiesto di attendere una data precisa per la scelta solo perché voleva stare in televisione il più possibile per ottenere il massimo dalla trasmissione tra popolarità e guadagni in termini di immagine e serate in discoteca. Quel particolare episodio, fu quasi "minimizzato" in televisione, per proteggere Lucas da una totale figuraccia e così, la redazione di Uomini e Donne aveva mandato in onda un video con le spiegazioni del Peracchi che sembravano quasi "giustificarlo". Anche la stessa Maria, non era stata dura quanto forse occorreva essere in quel momento ma tutti, hanno soltanto voluto proteggere il giovane dalla gogna mediatica. A nulla - evidentemente - è servito questo immenso favore in quanto, Lucas di recente sui social ha messo gravemente in dubbio la veridicità della trasmissione. Successivamente, data la gravissima presa di posizione dell'ex tronista, la redazione del programma ha pubblicato un video inedito dove Lucas racconta tutta la verità e, come tutti hanno avuto modo di vedere, la redazione ha semplicemente avuto il buon gusto di preservare la sua immagine. Lucas infatti, da quella esperienza ne è uscito malissimo vedendo giustamente etichettato come il tronista più bugiardo della storia del programma. Lucas però, nonostante la minaccia di querela, non è stato zitto e si è sfogato ancora: "Quel mondo non fa per me - ha dichiarato Peracchi - e allora visto che non ho nulla da perdere, perché si dovrebbe dire che sto dicendo delle ca***te? Perché mai dovrei farlo, a quale scopo?". Di seguito l'ex tronista ha precisato di essere fiero di avere sempre lavorato senza dover chiedere i favori di nessuno.

