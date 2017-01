UOMINI E DONNE / Trono Over anticipazioni e news: Gemma e Tina, l’eterna lotta tra il principe azzurro e le telecamere? (oggi, 14 gennaio 2017)

UOMINI E DONNE, TRONO OVER ANTICIPAZIONI E NEWS: TINA PENSA CHE GEMMA SIA IN TRASMISSIONE SOLO PER IL SUCCESSO, È COSÌ? (OGGI, 14 GENNAIO 2017) - Tina Cipollari e Gemma Galgani sono "l'elemento" portante del trono over di Uomini e Donne. Da un lato vi è la burrosa opinionista con le sue prese di posizione infuocate e senza mezzi termini e da un lato, c'è la dama torinese, elegante e pacata ma quando vuole anche estremamente pungente ed ironica. Tina e Gemma ormai litigano in televisione da più di un anno e, quando l’opinionista ha avuto modo di schierarsi contro la donna ed in favore di Giorgio, le due non hanno mai più avuto modo di potersi chiarire e fare la pace. Anzi, i siparietti violenti delle due sono arrivati anche in prima serata durante il corso di “Selfie – le cose cambiano”, il programma condotto da Simona Ventura sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset che, con molta probabilità tornerà in pista anche durante il corso del prossimo anno. Gemma è comparsa in prime time dapprima per un ritocchino generale e, successivamente, si è portata a casa una dentatura nuova di zecca grazie alla complicità di Alessandra Celentano che le ha fatto da mentore. Durante quella occasione, Tina ha avuto modo di scagliarsi contro Gemma anche in prima serata e, le due hanno regalato una impennata di ascolti tv ad un programma partito un po’ lentamente. Ultimamente, Tina ha avuto modo di parlare ancora della rivale tra le pagine di un noto settimanale svelando di essere stufa della presenza della dama torinese nel parterre femminile del trono over di Uomini e Donne. Gemma dal canto suo sta attendendo ancora il principe azzurro ma, come abbiamo potuto notare, le cose non procedono esattamente nel migliore dei modi: Michele sarà quello giusto? Nonostante la differenza d'età, il cavaliere dopo ben sette tentativi è riuscito a scippare il numero di telefono alla dama torinese. Secondo Tina però, Gemma non è solo alla ricerca dell'uomo giusto ma anche della popolarità e le telecamere. Vedremo cosa succederà a breve in quanto, come anticipato dalla puntata andata in onda ieri, per la Galgani sono arrivati in studio due nuovi cavalieri tra le polemiche del parterre femminile.

