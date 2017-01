Verissimo / Anticipazioni e ospiti puntata 14 gennaio: Gerry Scotti nel salotto di Silvia Toffanin, sorprese in arrivo per il pubblico

VERISSIMO, ANTICIPAZIONI E OSPITI PUNTATA 14 GENNAIO 2017: GERRY SCOTTI NEL SALOTTO DI SILVIA TOFFANIN. SORPRESE IN ARRIVO PER IL PUBBLICO DI CANALE 5! - È tutto pronto per una nuova puntata di Verissimo, che tornerà nel pomeriggio di Canale 5 anche oggi per il secondo appuntamento dell’anno. A partire dalle 16.10, il salotto di Silvia Toffanin aprirà le porte ai tanti ospiti previsti per la puntata e darà voce ai loro progetti tramite una serie di interviste in esclusiva. Fra le tante celebrità che si racconteranno, ci sarà anche Gerry Scotti, che come annuncia il sito ufficiale Mediaset, riserverà a tutti i telespettatori un “racconto inedito”. Il conduttore, infatti, ha in serbo per il suo pubblico una sorpresa e svelerà di cosa si tratta proprio oggi, nel salotto del sabato pomeriggio di canale 5. L’annuncio è stato dato di recente anche sulla fan page ufficiale di Verissimo, che nella giornata di ieri ha ricordato a tutti i follower l’imperdibile appuntamento con il conduttore: “Domani, a Verissimo, sarà con noi Gerry Scotti con una bellissima sorpresa. Vi aspettiamo!”. Di cosa si tratta? Se volete visualizzare il post direttamente sulla fan page del talk show di Silvia Toffanin, potete cliccare qui.

VERISSIMO, ANTICIPAZIONI E OSPITI PUNTATA 14 GENNAIO 2017: BOSCO ED EMILIA, DUE AMATI PROTAGONISTI DE IL SEGRETO SI RACCONTANO - Verissimo tornerà oggi nel pomeriggio di Canale 5 per una nuova puntata tutta da non perdere. Come sempre, verrà dato ampio spazio a una delle soap opera più amate dell’ultimo periodo, Il Segreto, e per l’occasione Silvia Toffanin ospiterà alcuni fra i protagonisti più amati della serie. Come annunciato attraverso i profili social dello show, il super ospite della puntata di oggi sarà Francisco Ortiz, l’affascinante attore che nella telenovela spagnola presta il volto a Bosco. Con la sua presenza, il protagonista racconterà al pubblico la sua esperienza sul set de Il Segreto, ma rivelerà anche i retroscena della sua morte e i suoi ultimi giorni nelle vesti di Bosco, uno dei personaggi più amati dal pubblico della soap. Bosco, però, non sarà il solo a raggiungere Silvia Toffanin, con lui ci sarà anche una altro volto molto noto della serie, si tratta di Sandra Cervera, che il pubblico conosce grazie al personaggio di Emilia. La presenza in studio di Francisco Ortiz è stata confermata nella giornata di ieri anche dai profili social dello show: “Ritorna a Verissimo per raccontare la sua avventura al Segreto il bellissimo Francisco Ortiz!!”, si legge sulla pagina ufficiale di Instagram. Se volete visualizzare il post, potete cliccare qui.

VERISSIMO, ANTICIPAZIONI E OSPITI PUNTATA 14 GENNAIO 2017: "IL BELLO DELLE DONNE" TORNA IN TV, ANNA GALIENA E MASSIMILIANO MORRA RACCONTERANNO TUTTI I RETROSCENA - Il sabato pomeriggio di Canale 5 vedrà ancora una volta Silvia Toffanin alla conduzione di Verissimo, il talk show di approfondimento pronto a svelare al pubblico tutte le novità del mondo del gossip e della tv. In una settimana in cui il palinsesto Mediaset si prepara a ospitare il grande ritorno de “Il Bello delle Donne”, non potevano di certo mancare due dei tanti protagonisti della serie. Per l’occasione, infatti, arriveranno in studio Anna Galiena e Massimiliano Morra, pronti a confrontarsi con la nuova avventura televisiva e a raccontare al pubblico i retroscena del ritorno di una delle fiction più amate di sempre. Per la pagina dedicata al gossip, invece, Silvia Toffanin ospiterà un volto molto amato dal pubblico di Canale 5, si tratta di Federica Nargi, ex velina di Striscia la Notizia pronta a raccontarsi in una lunga intervista per la prima volta dopo la nascita di sua figlia. Queste e altre novità oggi, sabato 24 gennaio, a partire dalle 16.30.