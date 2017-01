4 AMICHE E UN PAIO DI JEANS/ Su Italia 1 il film diretto da Ken Kwapis con Amber Tamblyn (15 gennaio 2017)

4 AMICHE E UN PAIO DI JEANS, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 15 GENNAIO 2017: IL CAST - Nel pomeriggio televisivo di domenica 15 gennaio 2017 alle ore 16,10 ha inizio su Italia Uno la messa in onda della pellicola 4 amiche e un paio di jeans (titolo originale The Sisterhood of the Traveling Pants), una pellicola americana del 2005 della durata di circa 2 ore per la regia di Ken Kwapis su soggetto basato sull’omonimo romanzo scritto da Ann Brashares e sceneggiatura adattata da Delia Ephron e Elizabeth Chandler. Il film è stato prodotto e distribuito dalla Warner Bros, la fotografia è stata curata da John Bailey, il montaggio è stato eseguito da Kathryn Himoff mentre le musiche sono state composte da Cliff Eidelman. Nel cast sono presenti Amber Tamblyn, Alexis Bledel, America Ferrera, Blake Lively, Jenna Boyd, Bradley Whitford, Nancy Travis e Erica Hubbard.



4 AMICHE E UN PAIO DI JEANS, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 15 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Il film vede come protagoniste quattro amici di sedici anni. Si tratta di Carmen Lowell (America Ferrera), Tibby Tomko-Rollins (Amber Tamblyn), Lena Kaligaris (Alexis Bledel) e Bridget Vreeland (Blake Lively), amiche inseparabili si può dire da sempre essendo state sempre insieme sin da quando erano delle tenere bambine. Le quattro amiche infatti hanno vissuto insieme, a stretto contatto tutte le fasi più importanti della propria infanzia, le gioie più belle ma anche le prime delusioni d’amore e i primi problemi che in quella età sembrano essere così tremendamente catastrofici. Ora all’età di sedici anni e in prossima delle vacanze estive si trovano a fare i conti con una triste realtà, per la prima volta nella loro vita non trascorrono l’estate insieme a causa degli impegni e dei sogni di ciascuna. Nello specifico Carmen che da sempre ha vissuto con l’abbandono del padre decide di partire alla volta della Carolina del Sud per poter finalmente ritrovarlo e provare ad avere con lui un rapporto padre-figlia. Bridget invece da sempre con la passione per il calcio si reca in Messico dove prende parte ad un campus per praticare lo sport del calcio e dove si innamorerà del vice allenatore Eric. Lena dovrà invece recarsi in Grecia per far visita ai suoi parenti, si tratta degli amati ed allo stesso tempo odiati nonni e qui farà la conoscenza di un ragazzo di nome Kostos di cui si innamorerà. Solo Tibby rimane in città perché impegnato con il suo lavoro ai grandi magazzini ma soprattutto per realizzare il suo più grande sogno, produrre il suo primo film. Poco prima di partire però le quattro amiche decidono di fare un po’ di sano shopping, così si recano in un negozio dove misurano un jeans che magicamente sembra stare bene a tutte e quattro. Questa strana coincidenza viene vista come un segno del destino dalle quattro amiche le quali decidono di indossare una settima ciascuno quel jeans per poi spedirlo all’amica raccontandole anche cosa è successo mentre l’indossava.

4 AMICHE E UN PAIO DI JEANS, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 15 GENNAIO 2017: CURIOSITA' - La pellicola ha ottenuto un buon successo nelle sale cinematografica. Tra le curiosità ci sono alcune differenze tra la storia riportata nel film e quella del libro ed in particolare nella versione cartacea, la protagonista Tibby ha una cavia di nome Mimi di cui invece sul grande schermo non si fa menzione. Da sottolineare inoltre come le quattro attrici protagoniste sono tutte diventate famose per aver prestato il loro volto a delle famose serie televisive molto seguite anche in Italia. Alexis Bledel ha recitato nella serie Una mamma per amica, Amber Tamblin in Joan of Arcadia, America Ferrera in Ugly Betty e Blake Lively nella serie per teenager Gossip Girl.

