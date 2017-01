ALBA PARIETTI / Il rapporto con il figlio Francesco Oppini, "non l'ho mai raccomandato" (L'Arena, oggi 15 gennaio 2017)

ALBA PARIETTI E FRANCESCO OPPINI OSPITI DI MASSIMO GILETTI: MADRE E FIGLIO A CONFRONTO (L’ARENA, OGGI 15 GENNAIO 2017) - La protagonista della trasmissione L'Arena, in onda su Rai1 e condotta da Massimo Giletti, nella puntata odierna è stata Alba Parietti. L'intervista alla nota conduttrice televisiva ha esordito parlando di un suo grande amore, il figlio Francesco Oppini, anche lui in studio. Il giovane ha rivelato di essere molto possessivo nei confronti della madre e geloso con le altre ragazze. Oggi il figlio di Alba Parietti è felicemente fidanzato con la bellissima Francesca. In merito la celebre madre ha commentato: "Io non sono gelosa, ho bisogno di essere sicura che la donna vicina a mio figlio sia il meglio. Adesso ce l'ha perché lo ama, lo rispetta, lo valorizza". Il rapporto tra Alba Parietti e il figlio Francesco è stato analizzato partendo dalla descrizione che ciascuno ha fatto l’uno dell'altra, riassunto in una sola parola. "Un uragano", è stata la definizione data dal giovane Oppini. Più difficile è risultato per Alba descrivere con un solo aggettivo il figlio: "E' un ragazzo molto coraggioso, forte, libero e con una forte personalità". In una sola parola, "leale". Francesco ha poi snocciolato i difetti della madre: "ansiosa, permalosa, aggressiva". A proposito di ansia, durante la trasmissione sono stati raccontati, anche tramite alcune testimonianze degli amici di Francesco Oppini, diversi episodi in cui trapela la grande apprensione di Alba Parietti nei confronti del figlio. L'attenzione si è poi spostata sull'argomento "figli raccomandati". A tal proposito Alba Parietti ha smentito categoricamente di aver mai raccomandato nel lavoro il figlio, confermato anche dal fatto che quest’ultimo abbia scelto una strada del tutto diversa rispetto alla madre. Una piccola "bugia", tuttavia, l'avrebbe raccontata, come evidenziato da Massimo Giletti che ha ricordato la "raccomandazione" del figlio da parte di Alba Parietti nel programma I Raccomandati di Carlo Conti.

© Riproduzione Riservata.