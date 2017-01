AMICI 2017 / Ed. 16, anticipazioni registrazione e news: Lorenzo cacciato, Riccardo ancora nei guai (Oggi, 15 gennaio)

AMICI 16, 2017 ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONI E NEWS: SHOCK TRA I FANS, LORENZO CACCIATO DAI PROFESSORI, RICCARDO SOSPESO – L’ultima registrazione di Amici 2017 è stata ricca di colpi di scena. La puntata che il pubblico vedrà solo sabato 28 gennaio ha lasciato senza parole i fans. Diversamente dagli altri anni, quest’anno, ad Amici, i ragazzi stanno facendo discutere per l’atteggiamento irrispettoso nei confronti del programma e dei professori. Secodo le indiscrezioni del Vicolo delle News un comportamento sbagliato che ha portato la commissione della scuola a prendere una decisione estrema soprattutto nei confronti di un ballerino. Lorenzo, infatti, è stato cacciato dalla scuola di Amici 2017 dopo aver aspramente criticato alcune coreografie del professore Emanuel Lo. Una decisione che non ammette repliche e che Lorenzo è stato costretto ad accettare. Le brutte sorprese, però, non sono finite. A finire nuovamente nei guai è Riccardo Marcuzzo. Dopo essere finito in sfida per aver tolto il microfono, il cantautore milanese è stato sospeso dalla scuola per tre giorni per aver fatto il gesto dell’ombrello alla produzione che gli aveva chiesto di concludere l’incisione del suo inedito in due giorni. Riccardo perde così la possibilità d’incidere il suo inedito nonché il suo ruolo di capitano. Al suo posto, a guidare la squadra dei Senza Piani è Vittoria che vincono poi la sfida a squadre. La notizia della sospensione di Riccardo ha rapidamente fatto il giro del web scatenando la reazione dei fans di Marcuzzo che difendono a spada tratta il loro beniamino. Dall’altra parte, però, ci sono anche coloro che attaccato il cantautore milanese, reo di sentirsi già arrivato.

