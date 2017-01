ARISA/ La cantante impegnata con il Voce Tour 2017 ospite su Rai 1 (Domenica In, puntata 15 gennaio)

ARISA, LA CANTANTE IMPEGNATA CON IL VOCE TOUR 2017 OSPITE DI RAI 1 (DOMENICA IN, PUNTATA 15 GENNAIO) Questo pomeriggio Arisa sarà ospite a Domenica In, il programma di Rai 1, e avrà modo di raccontarsi in un intenso incontro faccia a faccia con Pippo Baudo. Arisa era già stata ospite del programma domenicale il giorno dopo la vittoria del sessantaquattresimo Festival di Sanremo. In quell'occasione, dopo aver raccontato quell’emozionante esperienza, era scoppiata in lacrime e aveva abbandonato gli studi dopo che Mara Venier aveva mandato in onda una video intervista realizzata dal Tg1 alla mamma, nel corso della quale questa esprimeva tutto il suo orgoglio per il percorso dell’amata figliola.

L'artista genovese, esplosa nel 2009 con la vittoria al Festival di Sanremo della categoria 'Nuove proposte' con il singolo 'Sincerità', ha ottenuto negli anni un enorme successo pubblicando ben cinque album, vendendo oltre quattrocentoquindicimila copie e ottenendo nove dischi di platino e quattro d'oro.

Come dimenticare i brani più importanti della sua carriera roma 'Sincerità', 'Amami', la bellissima 'Controvento' scritta da Giuseppe Anastasi, e ancora 'Meraviglioso amore mio'. Oggi Arisa potrebbe parlare del suo #Vocetour2017. A partire da questo mese, infatti, la cantante è impegnata in un tour teatrale che in una serie di date toccherà le principali città italiane, come Bologna, Ferrara, Torino, Roma, Milano, Firenze. Il Voce tour 2017 ha avuto inizio il due gennaio a Cascina, proseguirà con la prossima data in programma per il 21 gennaio al Teatro Nuovo di Ferrara per poi continuare fino al 27 marzo, ultima data che avrà luogo al Teatro linear Ciak di Milano. Il voce tour 2017 offrirà, dunque, l'occasione di ascoltare il 'Voce best of' uscito lo scorso 25 novembre. Il disco ripercorre interamente la brillante carriera artistica di Arisa e contiene gran parte dei brani più significativi già richiamati.

