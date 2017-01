AVANTI UN ALTRO/ Paolo Bonolis e Luca Laurenti tornano nel preserale di Canale 5 con il game show (oggi, 15 gennaio 2017)

AVANTI UN ALTRO, PAOLO BONOLIS E LUCA LAURENTI TORNANO SU CANALE 5 CON IL GAME SHOW (OGI, 15 GENNAIO 2017) - Mentre Avanti un altro - l’amatissimo game show di Canale 5 guidato da Paolo Bonolis e Luca Laurenti - è pronto a tornare in scena sul piccolo schermo di Canale 5, Caduta Libera (che vede al timone Gerry Scotti) cede il passo. È fissato per oggi, domenica 15 gennaio 2017, il debutto della nuova edizione del programma della rete ammiraglia Mediaset che, come di consueto, prenderà il via a partire dalle 18.45, subito dopo Domenica Live o Pomeriggio 5. Torneranno in scena alcuni personaggio del minimondo di Avanti un altro, come l’affascinante Bonus Daniel Nilsson (che ha partecipato anche all’ultima edizione di Ballando con le stelle) e lo Iettatore Franco Pistoni. Non mancheranno Claudia Ruggeri e Francesca Brambilla in due nuovi e divertentissimi ruoli: pronti a scoprire chi interpreteranno? Il record di vincita di Avanti un altro l’ha segnato il concorrente Paolo, l’11 gennaio del 2013, quando si è aggiudicato una vittoria pari a 225mila euro. Avanti un altro è un format ideato da Paolo Bonolis e Stefano Santucci, ed è stato esportato in molti paesi del mondo, come la Spagna, il Brasile, il Cile, il Canada, ma anche Albania, Ungheria, Paraguay, Bulgaria e Vietnam. Pronti a scoprire chi giocherà oggi, 15 gennaio, e come se la caverà nella sfida finale ‘tutta al contrario’?

